'Love Bites': la comedia romántica que pudo ser y que no es

Pero si hubo algo que nos desconcertó a todos fue la decisión de estrenar la serie en el mes de junio, una fecha que se reserva para productos de segunda o tercera categoría (no ocurre así en el cable). Además varios actores de la serie habían firmado pilotos con otras cadenas, por lo que la serie estaba tocada y hundida antes de su estreno. No ha sido suficiente con que Cindy Chupack, excelente guionista de 'Sexo en Nueva York', sea la creadora de la serie. Y es que a pesar de los contratiempos a los que se ha enfrentado, 'Love Bites' es una comedia que se queda a medio gas desde el inicio.

El primer capítulo se estructura en torno a tres historias que reproducen arquetipos clásicos de la comedia romántica. De entrada, esto no es algo malo, pero la verdad es que una vez visto el capítulo te queda la sensación de ver tres historias completamente aisladas entre sí y que no están conectadas en el conjunto. El reparto está elegido con acierto, pero la forma en la que el guión desarrolla las historias es demasiado floja y no aporta nada que no hayamos visto en otras series de corte parecido. Desde luego está muy lejos del estilo mordaz y trasgresor de 'Sexo en Nueva York'.





De las tres historias, la que protagoniza Cassie (Krysten Ritter) es la más interesante. Interpreta el papel de una recién entrada en la década de los 30 que para ligarse a un chico es capaz de decir que es virgen; por supuesto el chico se asusta y le dice que prefiere ir despacio. Al final ella se ve forzada a confesar y los dos comienzan lo que parece ser una relación en el futuro.





La segunda historia está protagonizada por un matrimonio en el que él no es capaz de hacer llegar al orgasmo a su mujer. Y como nota curiosa, Jennifer Love Hewitt se interpreta a sí misma en su versión más petarda en la tercera trama de la serie. Sirve como gancho para presentar al personaje de Judd (Greg Grunberg) que siempre había soñado con acostarse con la conocida actriz. Más allá de la aparición de Hewiit la historia no tiene mucho contenido.

A pesar de que se suponía que Becki Newton era la protagonista de la serie, es la que menos minutos sale en pantalla y queda relegada a un mero personaje secundario. Un error que seguro lo pagarán los siguientes episodios. El piloto, en su conjunto, se queda incompleto y da la sensación de que es un episodio que podría emitirse perfectamente a mitad de temporada.





Está claro que NBC cancelará en breve una serie en la que no confió desde un principio y que ha tenido una pobre audiencia de 2,64 millones en su estreno. 'Love Bites' tenía una buena guionista y creadora, buenos actores y buen planteamiento, pero no ha aprovechado sus recursos. Que el resto de cadenas tomen nota.