La franquicia CSI tocada y casi hundida

Once temporadas en antena pesan y ‘CSI Las Vegas’ no es ajena a este fenómeno. En las primeras temporadas, en su emisión americana, la serie lograba sin problemas los 25 millones de espectadores de media. La undécima temporada registró 13,5 millones, con unos demográficos, público de 18 a 49 años, muy pobres y lejos de su competidora, ‘Anatomía de Grey’.



En nuestro país, Telecinco le reservó desde su estreno la noche de los lunes en prime time. Cada semana los forenses registraban casi 5 millones de espectadores y un gran 30% de cuota de pantalla. Pero en 2009, con el estreno de la octava temporada, comenzó su caída libre y pasó a tener poco más de 3 millones. En los últimos meses la serie ha superado a duras penas los dos millones de espectadores con un share en torno al 10 y el 13%.



La pasada semana conocimos que la cadena de Mediaset decidió trasladar CSI a las 23 horas y emitió en su lugar ‘El Cuerpo del Delito’, prevista inicialmente para su emisión en Cuatro. El resultado ha sido un pobre 12% y sólo 1,7 millones de espectadores.



Sin Grissom no es lo mismo

El punto y aparte se produjo con la salida del actor William Petersen, Grissom en la serie, en el 10º capítulo de la novena temporada. Para sustituirle la cadena fichó al conocido actor Laurence Fishburne en el papel de Raymond Langston. Pero la audiencia cayó en picado dese entonces.





Ahora, tras el cambio de hora y día en EE.UU. (la serie pasa de los jueves a las 9 a los miércoles a las 10) no se espera una mejoría. El fichaje de Ted Danson para la temporada número 12 es el mejor posible, pero tiene muy complicado subir de nivel a una serie que está tocada y prácticamente hundida.



Las franquicias a la deriva

En los tiempos de bonanza en términos de audiencia la serie creó dos spin-off, ‘CSI Miami’ en 2002 y ‘CSI NY’ en 2004. Las dos pasan por un momento bastante crítico. La primera pasó de los lunes a los domingos hace dos temporadas mientras que ‘CSI NY’ quedó relegada para la noche de los viernes en su última temporada. Y todos sabemos qué significa en Estados Unidos que una serie se emita ese día de la semana.



Desde que empezó su bajada lo han intentado todo. Apariciones del casting original, crossover múltiples entre todas las franquicias, capítulos especiales… pero ya es demasiado tarde para una serie que está en punto muerto a nivel creativo. La repetición en la estructura de los capítulos se ha hecho muy cansada para el espectador, que poco a poco ha ido abandonando los métodos vanguardistas de investigación forense.





¿Tiene sentido mantener una serie que acumula una audiencia muy mayor y poco atractiva para los anunciantes? ¿Cuándo se dará cuenta la CBS de que el público se ha cansado de una serie que ya no aporta nada al panorama televisivo? Poco le queda ya a CSI por exprimir y seguro que en los upfronts de 2012 alguna de las franquicias desaparece. Es sólo cuestión de tiempo. Los espectadores, desde luego, ya han tomado su decisión.