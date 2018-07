Emmy 2015: ausencias imperdonables, sorpresas y curiosidades

Ausencias imperdonables

1. ‘Girls’: ni está nominada a mejor comedia ni Lena Dunham a mejor actriz. De todo el reparto, solo Adam Driver lo ha conseguido. Es incomprensible que una de las mejores comedias del momento no logre estar en las categorías importantes.

2. ‘The Good Wife’: a pesar de que el año pasado Julianna Margulies ganara el Emmy y de que la serie estuviese nominada a mejor drama, en 2015 la han barrido de las categorías importantes. De nuevo nos conformamos con las nominaciones previsibles de todos los años que se han convertido en clásicos: Christine Baranski y Alan Cumming.

3. ‘Orange is the New Black’: era la primera vez que se enfrentaba a las nuevas reglas de los Emmy y la jugada le ha salido regular: consigue nominación (imposible de ganar) como mejor drama y ninguna de las actrices principales está nominada, salvo Uzo Aduba.

4. ‘The Big Bang Theory’: Extrañísima ha sido la contundente ausencia de la sitcom más vista en Estados Unidos. Solo ha conseguido nominación Mayim Bialik como mejor actriz de reparto. Ni Jim Parsons ni nominación a mejor comedia. En cambio, y contra todo pronóstico, ‘Modern Family’ mantiene intacto su liderazgo.

5. ‘The Walking Dead’: La serie terminará su emisión sin que consiga una sola nominación a los Emmy. ¿De verdad ninguno de los actores merece estar nominado? ¿Qué problema tiene la la Academia con la fantasía y la ciencia ficción? Una injusticia histórica que no cambiará nunca.



Sorpresas

1. Taraji P. Henson: los fans de ‘Empire’ no podemos estar más contentos por una nominación que aunque algunos les parecerá inmerecida, para los fans de la serie es más que justa y sobre todo necesaria. Cookie Lyon bien merecía estar entre las elegidas.

2. ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’: no sonaba como favorita pero la nueva comedia de Netflix se ha alzado con nominaciones muy importantes: mejor comedia, mejor actor y actriz de reparto (Tituss Burgess y Jane Krakowski) y mejor actriz y actor invitados (Tina Fey y Jon Hamm).

3. ‘Transparent’: era previsible, pero tampoco hubiese extrañado del todo que la Academia hubiese dado la espalda a una de las series más especiales que se recuerdan en la última década. Otra cosa es que los académicos sean valientes y la elijan, cosa poco probable, como Mejor Comedia.

4. ‘The Comeback’: Lisa Kudrow consigue su segunda nominación por esta peculiar serie de HBO. A pesar del poco impacto causado en la audiencia y de una crítica que no está especialmente entregada a la serie, la actriz ha realizado un trabajo brillante y así se lo han reconocido.

5. ‘Parks and Recreation’: dado lo poco dados que son los Emmy a homenajear las últimas temporadas ha sorprendido que la ficción de NBC logre dos nominaciones importantes: mejor comedia y mejor actriz para Amy Poehler. Aunque es imperdonable que Nick Offerman no haya estado nominado ni una sola vez.



Curiosidades

1. Netflix ha conseguido un total de 34 nominaciones, de las cuales 11 corresponden a ‘House of Cards’.

2. La serie más nominada de Amazon ha sido, por supuesto, ‘Transparent’ que logra 11 candidaturas.

3. La cadena que se lleva la palma de oro es HBO con un total de 126 nominaciones entre categorías artísticas y técnicas.

4. ‘The Affair’, una de las triunfadoras en los Globos de Oro de la pasada edición, no ha conseguido una sola nominación en los premios Emmy. Una vez más se demuestra la disonancia entre ambos premios.

5. Para sorpresa de todos, ‘Community’ ha recibido una nominación en esta edición: Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series, algo así como a la mejor coordinación de dobles y escenas de riesgo. Una nominación que pega al 100% con el espíritu de la serie.