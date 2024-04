Briana Cuoco, la hermana de Kaley Cuoco que no sabías que era actriz y ahora puedes verla en una serie de Netflix

Si escuchas el apellido Cuoco, seguramente pienses en Kaley Cuoco, mundialmente conocida por haber encarnado a Penny en la comedia The Big Bang Theory. Pero si ves una serie recién estrenada, descubrirás a otra Cuoco que también está empezando a despuntar: Briana.

Se trata de la hermanísima de Kaley Cuoco y ahora forma parte del elenco de Los detectives muertos, una ficción que mezcla aventuras, misterios y comedia con elementos sobrenaturales, y donde Briana Cuoco interpreta a Jenny, la casera del apartamento que alquilan los protagonistas y dueña de una carnicería. Tal vez esta sea la oportunidad de la chica, de 35 años, de hacerse más popular, aunque no es nueva en esto de la interpretación.

Kaley Cuoco y su hermana, Briana Cuoco | Getty

Bailarina, cantante, empresaria y actriz

Al igual que su hermana, Briana Cuoco empezó a formarse desde niña en música, especialmente como bailarina y en teatro musical. Así, ha trabajado en obras de teatro como American Idiot, BAZ o LIZZIE: The Musical, donde interpretaba a la asesina real Lizzie Borden, además de parodias teatrales de películas como Chicas malas o 10 razones para odiarte. Como bailarina, también ha participado en el programa televisivo America's Got Talent y en la serie Glee.

Sin embargo, aseguró a VoyageLA que "pronto me di cuenta que ser bailarina no era lo que estaba destinada a ser, mi corazón estaba con el canto y la interpretación". Como actriz la hemos visto en personajes episódicos en El mentalista, Mom, Mentes criminales o Navy: Investigación criminal.

Sus nociones de baile, sin embargo, marcaron un momento muy recordado de The Big Bang Theory: fue la responsable del flashmob de la sexta temporada. La idea, en realidad, fue de Kaley Cuoco, quien pidió ayuda a su hermana para llevarlo a cabo. Según la actriz que dio vida a Penny, su hermana es "una bailarina y coreógrafa increíble" y lo organizó todo en apenas media hora.

Por si fuera poco, Briana apareció en The Voice, donde incluso vimos a Kaley en la sala de los familiares saltando emocionada cuando Christina Aguilera la seleccionó para su equipo. No obstante, la hermanísima cayó eliminada en las primeras rondas. Y, además de eso, Briana también ha hecho sus pinitos como empresaria, creando una marca de ropa deportiva en 2020 que, por supuesto, Kaley le ayudó a promocionar.

Compartiendo series con su hermana

Si bien Briana Cuoco ha realizado trabajos interpretativos al margen del éxito de su hermana, también es cierto que ambas han coincidido en varias producciones. En primer lugar, dio vida a Gretchen en el episodio 16 de la sexta temporada de The Big Bang Theory, y más tarde han colaborado en otras dos series, The Flight Attendant, donde interpretaba a Cecilia, y en la serie animada Harley Quinn, donde era la superheroína Batgirl.

Da la casualidad que en estas dos últimas ficciones, Kaley Cuoco no solo es la protagonista sino también una de las productoras ejecutivas, aunque ella ha querido despejar las dudas de nepotismo, asegurando que no metió a su hermana a dedo. Su versión es que Briana se apuntó a los castings de The Flight Attendant por su cuenta: "De hecho, estaba viendo vídeos de casting y la vi allí y no podía creerlo", explicó a Extra, "La gente piensa que puedo conceder cualquier deseo y decir: '¿Quieres estar en la serie? Dalo por hecho'. No funciona así. Hay como 20 personas que opinan. A todos les encantó lo que hizo Bri". Durante el rodaje de la serie, por cierto, el confinamiento por covid les pilló a ambas en Nueva York y lo pasaron juntas.

Este es el tráiler de la serie en la que la puedes ver ahora, Los detectives muertos: