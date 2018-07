Las diez peores series de 2014

10. 'Masters of Sex'. Porque es lamentable que una serie que en 2013 ocupaba los puestos más altos de lo mejor del año se haya convertido en una burda broma de sí misma en su segunda temporada. La serie no sólo ha perdido su centro argumental, la investigación del doctor Masters, sino que ha traicionado a sus propios protagonistas, reduciéndolos a una mera caricatura.



9. 'The Mysteries of Laura'. Porque la cadena NBC tenía un buen argumento y lo ha desaprovechado completamente con esta mediocre adaptación de la serie homónima española. Debra Messing, actriz más que decente, hace lo que puede, pero resulta insuficiente ante una serie repleta de carencias.



8. 'Extant'. Porque nadie se ha creído nada desde que comenzó esta absurda serie protagonizada por la mismísima Halle Berry. La serie estival de CBS ha sido un fracaso, tanto de crítica como de audiencia, y a pesar de todo tendrá segunda temporada. Y nosotros estaremos encantados de volver a incluirla en lo peorcito del año.



7. 'Mixology'. Porque, a pesar de que llegó con una tarjeta de presentación inmejorable (los guionistas de “Resacón en las Vegas” firmaban la serie), la comedia de ABC fue un completo despropósito. La idea, desarrollar toda la temporada a lo largo de una noche en un club de Manhattan, eran tan ambiciosa en su planteamiento como vergonzosa en su desarrollo final. Nadie se acordará de esta serie.

6. 'Gracepoint'. Porque es imposible hacer tan mal una serie cuya versión original, la británica ‘Broadchurch’ es una auténtica joya. La serie de FOX es terrorífica en el peor de los sentidos y ha sido uno de los estrenos más irrelevantes del año. Una oportunidad perdida.



5. 'Stalker'. Porque es tan mala que nadie la ha visto. Dylan McDermott vive uno de sus momentos más bajos, después del desastre que supuso la cancelada ‘Hostages’, una suerte que también correrá ‘Stalker’. Lo mismo se puede decir para la otra protagonista, Maggie Q, que desde la ya olvidada ‘Nikita’ no ha vuelto a levantar cabeza.



4. 'Crossbones'. Porque no puede haber más diferencia entre lo que parecía ser y lo que fue en realidad. La serie, aunque no lo parezca, estaba protagonizada por un gran actor, John Malkovich, que ha hecho el mayor de los ridículos con esta serie de piratas, cancelada tras la emisión del tercer episodio.



3. 'Bad Judge'. Porque da mucha, pero mucha vergüenza ajena ver a Kate Walsh haciendo el tonto en una serie que es todo, excepto graciosa. Si rechaza volver a ‘Anatomía de Grey’ para lanzarse a este tipo de comedias de tercera, apaga y vámonos.



2. 'State of Affairs'. Porque deseábamos con todas nuestras fuerzas que fracasara y nos alegramos muchísimo de que Katherine Heigl se haya tragado su soberbia ante los poco más de 4 millones de espectadores que vieron el último episodio de una serie, que es un canto a la inverosimilitud. El futuro televisivo y cinematográfico de la Heigl ha quedado, por enésima vez, tocado y casi hundido.



1. 'True Blood'. Porque la temporada final fue una patada en el estómago para todos aquellos que un día disfrutamos con esta serie, que fue brillante en su primera temporada, al menos en su género. El desperdicio que hicieron los guionistas con la última temporada fue de tal magnitud que ha empañado el resto de temporadas, quedando la serie a la altura de las peores ficciones que se recuerdan en los últimos años y liderando, por supuesto, la peor serie de todo 2014.