Número de Serie

10. ‘Girls’. Porque aunque la tercera temporada no ha sido tan buena como la primera (algo que ya no sucederá jamás), sí que mejoró con respecto a la segunda, dando paso a grandes momentos de las actrices secundarias, sobre todo nuestra idolatrada Shosh.



9. ‘Shameless’. Porque es una gran discriminada y no merece semejante ninguneo. ‘Shameless’ es una serie potente, con unos actores extraordinarios, con mejores personajes y grandes diálogos. Es un must watch en toda regla.



8. ‘My Mad Fat Diary’. Porque es una comedia imprescindible, porque no ha habido (de momento) mejor serie del género teen, con una enorme carga de humor negro y acidez adolescente de la mano de su gran protagonista, Rae.



7. ‘Veep’. Porque muchos no son conscientes de lo enorme que es esta comedia. Puede que tengas que ver unos cuantos episodios antes de engancharte, pero una vez que conoces a Selina Miller entiendes por qué Julia Louis-Dreyfus tiene tres premios Emmy consecutivos por las tres temporadas que se han emitido hasta ahora.



6. ‘You’re the worst’. Porque ya era hora que tuviésemos una comedia romántica que no estuviese sustentada en estereotipos manidos y repetidos hasta la extenuación. La comedia de FX ha sabido dar en el clavo y retratar las relaciones de pareja en la era 2.0.



5. ‘Looking’. Porque puede que para muchos sea un soberano aburrimiento, pero la serie LGBT de HBO merece un lugar destacado en las mejores comedias del año. Y los que digan que en ‘Looking’ no pasa nada es que no saben qué serie están viendo.



4. ‘Getting On’. Porque es la más anti mainstream (y desconocida) de toda la programación de HBO, pero es una comedia perfectamente escrita, repleta de frases que destilan humor inteligente en cada línea de diálogo.



3. ‘Broad City’. Porque esta serie merece todos los premios del mundo y no se entiende su absoluto e inmerecido anonimato, más allá de la blogosfera del gremio. Se trata de una de las comedias más salvajes y mejores escritas de la última década. ¡Vivan Ilana y Abbi!



2. ‘Orange is The New Black’. Porque la comedia más completa del panorama catódico actual. Es imposible imaginarnos nuestro catálogo seriéfilo sin Piper & Cía. La serie de Netflix ha dado en la diana con una comedia negra de tintes dramáticos que se ha convertido en la serie más lesbofriendly de la historia.



1. ‘Transparent’. Porque no será la que mejor realizada esté, ni la que mejor factura técnica tenga, pero desde luego es la comedia que ha llamado la atención de los seriéfilos de medio mundo. Jamás nos hubiéramos imaginado que Amazon, la tienda donde pasamos tantas horas de nuestra vida online, pudiese producir un personaje tan entrañable y absolutamente bien escrito como Mort/Maura. La serie, para nuestra fortuna y alegría, tendrá segunda temporada. Y la esperamos con ansia.