¿Cómo funciona el mercado televisivo estadounidense?

Lo primero que hay que tener claro es la diferencia entre cadenas y estudios. Las cadenas de televisión (NBC, ABC, HBO, AMC) pueden encargar las series a estudios que pertenecen a su propio conglomerado o a estudios externos. En el primer caso se trata de series donde cadena y estudio coinciden, como 'Mujeres Desesperadas' o 'Anatomía de Grey' que se emiten en ABC y se graban en ABC Studios. En el segundo caso estaría el ejemplo de 'Modern Family' que se emite en el canal ABC, pero que se graba en Fox Studios.



También se puede dar el caso, algo peculiar, de 'House'. El drama médico lo emite la network FOX pero se graba en NBC Studios. Ahí no se queda la cosa ya que participan hasta cinco productoras diferentes que se llevan distintas partes del pastel. Los beneficios de la serie se reparten, de este modo, entre varias empresas.



Son los estudios los que financian las series y luego llegan a un acuerdo económico con la cadena a la que se lo venden. Obviamente cuando estudio y cadena coincide la cosa cambia. Además los estudios adquieren una parte muy significativa de los derechos de autor, y las cadenas de televisión se convierten así en meras plataformas de difusión y obtención de beneficios si la serie funciona.



El caso de 'Mad Men' es un claro ejemplo de tira y afloja entre cadena y estudio, Lionsgate Television. El canal AMC emite la serie y obtiene beneficios por las suscripciones de los abonados y la publicidad (no es un canal Premium como HBO y Showtime). Mientras que la productora y a la vez estudio de grabación, Lionsgate, es la encargada de darle forma a la serie y entregar los capítulos acabados.



Por otro lado, en una serie compartida hay productores ejecutivos tanto de la cadena como del estudio, por la que la tensión puede ser tan alta como la cordialidad. El productor ejecutivo de AMC puede insinuar que una trama no funciona o que no va a gustar a los espectadores, mientras que, a modo de ejemplo figurado, los productores de la serie pueden protestar por el trato promocional que el canal hace de 'Mad Men'.



La cadena AMC pretendía que los capítulos de 'Mad Men' fuesen más cortos y lograr así una mayor presencia publicitaria, y por tanto más ingresos. El creador de la serie y miembro de la productora, Max Weiner, se negó en rotundo y estuvieron negociando hasta que llegaron a un acuerdo económico y a numerosos consensos sobre aspectos técnicos y artísticos de la serie. El caso de 'Breaking Bad' es idéntico. El canal que emite la serie es AMC pero la productora que da forma a la serie es Sony Pictures Television.



Ahora bien, los pormenores sobre quién decide exactamente el desarrollo de las tramas, presupuestos por capítulo o el sueldo de los actores varían mucho según la serie y las infinitas posibilidades contractuales que se pueden dar entre todas las partes.



Hay muchos más conceptos que hay que tener en cuenta en el conglomerado norteamericano de ficción. Qué funciones tiene el showrunner, cómo funciona la sindicación... Un conjunto de términos que explicaremos con detalle en Número de Serie.