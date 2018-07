Número de Serie

Si hubiese que contar el número de nuevas series que merecen la pena, seguro que serían menos de una decena. Todas las cadenas se han ceñido al guión previsto y las cinco networks emiten series asociadas a su target seguro.



CBS mantiene una programación a golpe de 'spin-off' y comedias con risas enlatadas. ¿De verdad eran necesarios los 'spin-off' de 'NCIS' y 'CSI'? ¿No ha quedado claro que los espectadores no quieren más comedias protagonizadas por Matthew Perry? Sí, Chandler vuelve por enésima vez a intentarlo. Aunque de todas las nuevas propuestas se salva una: 'Madam Secretary', protagonizada por Tea Leoni y que va directa a convertirse en la nueva 'The Good Wife'.



De las 12 nuevas series que emitirá ABC es posible que se cancele el 90%, tal y como ha pasado en 2013/2014. Lo que es evidente es el reinado indiscutible de Shondaland, la productora de Shonda Rhimes, creadora de 'Anatomía de Grey' y 'Scandal', y que ahora incorpora a la cadena una nueva ficción protagonizada por Viola Davis. Con 'How to get away with Murder', Shonda copará todo el prime time del jueves, día en el que se emitirán tres dramas bajo el ala de su productora en forma de corazón.



Se nota que ABC ha querido incorporar caras conocidas. Felicity Huffman regresa dos años después del final de 'Mujeres Desesperadas' con 'American Crime', una serie que parece floja antes de empezar. Y con placa de policía aparece Juliette Lewis, musa de los 90 y acompañada de Ryan Phillipe, ídolo de jovencitas en la misma década. Los dos protagonizan 'Secret and Lies', una mezcla muy extraña de serie criminal y 'guilty pleasur' al más puro estilo 'Revenge'.



NBC tampoco se ha quedado corta a la hora de contar con grandes estrellas. Será la cadena por la que Katherine Heigl regresa a la televisión para estrellarse estrepitosamente (lo que desean muchos) o para demostrar que puede triunfar sin 'Anatomía de Grey'. Con 'State of Affairs', la actriz se pone en la piel de una agente de la CIA vinculada con la presidenta de los Estados Unidos, interpretada por la gran Alfre Woodard. Y todo orquestado para su lucimiento, que para eso es productora ejecutiva.



También vuelve otra ex chica Shonda. Kate Walsh protagonizará 'Bad Judge', una comedia de 20 minutos que mucho tiene que ofrecer además de las carantoñas típicas de la actriz, que funcionan muy bien pero que no son suficientes para sostener una sitcom.



Aquí no se queda la lista de nombres importantes. Debra Messing protagoniza, después del leñazo de 'SMASH', la versión de la serie española 'Los Misterios de Laura'. Ojo porque también Krysten Ritter ('Breaking Bad') regresa con una comedia, 'Mission Control'.



El foco de FOX se ha puesto en 'Gotham', serie del universo Batman protagonizada por Benjamin McKenzie. También incluirá dos adaptaciones para la televisión americana: una de ellas es 'Red Band Society', versión para FOX de la nacional 'Pulseras Rojas' y la otra es 'Gracepoint', adaptación de la inglesa y excelente 'Broadchurch'.



Como todavía no se cree lo bien que le ha ido esta temporada, The CW ha optado por no tocar lo que está bien. Sólo aporta cuatro series nuevas, tres de ellas de ciencia ficción y una comedia, todo con su irremediable y pretendido toque trash. Su mejor apuesta es 'The Flash', otra de súper héroes y en la misma línea de 'Arrow'.