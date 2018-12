El secreto que esconde la escena de 'Friends' de Monica, Rachel y Phoebe vestidas de novia

'Friends' es la pionera de las sitcoms hasta nuestros días. La serie de los noventa esconde muchos detalles de los que nunca nos percatamos, y todos ellos tienen bastante sentido.

Con los numerosos giros en el guión durante las diez temporadas que forman las historias, la serie cuenta con pequeñas pistas que introdujeron pero que nunca nadie se dio cuenta. Uno de esos detalles que adelantaban un acontecimiento tuvo lugar en la mítica escena del capítulo 'The one with Ross' Wedding', cuando Monica, Rachel y Phoebe aparecen vestidas de novia.

¡Dale al play para descubrirlo!