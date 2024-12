Richard Gere "no quería" hacer Pretty Woman pero así lo convenció Julia Roberts: ¿Cómo vas a decir que no a eso?

Pretty Woman se estrenaba en 1990 convirtiéndose en todo un éxito que lanzó la carrera de Julia Roberts y Richard Gere a lo más alto. Ahora, casi 35 años después la cinta se ha convertido en un clásico fundamental de las comedias románticas.

Tanto Richard Gere como Julia Roberts han hablado mucho sobre curiosidades de la cinta como cuando el actor contó que la escena más sexy de Pretty Woman fue improvisada.

Pero ahora, Gere ha contado en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter que estuvo a punto de rechazar la película en un principio: "Estoy muy orgulloso de esa película y orgulloso del proceso de trabajo que hicimos para crearla", empieza reconociendo.

"No solo estoy orgulloso, estoy agradecido por esa película porque me permitió hacer muchas otras cosas también", afirma.

Richard Gere y Julia Roberts en Pretty Woman | Cordon Press

Para después reconocer las reticencias que tuvo en un principio: "Me siento incómodo porque realmente no quiero hacer esto. No me importaría ver la película, pero no me veo haciendo esto...", explica.

Gere admite que "no entendía" la película ni su papel, el del rico empresario Edward Lewis: "No había ningún personaje. Así que leí el libro y me dije: No es para mí". Ya que lo único que sacaba de él era "sólo un traje".

Entonces Richard Gere se reunió con el director Garry Marshall, aunque le reconoció que no estaba convencido: "Comenzamos a hablar sobre el guion y yo dije: Mira, simplemente no veo un personaje".

"Vamos a encontrarlo tú y yo", cuenta que le dijo Marshall. Además, Richard explica que al salir de la reunión habló con Julia Roberts, que ya había sido elegida para reunirse.

Julia Roberts y Richard Gere como Vivian y Edward en Pretty Woman | Cordon Press

Entonces el director le preguntó que le parecía Julia: "Le dije: Es adorable, es genial. Y mientras estaba hablando con él, ella cogió un Post-It de mi escritorio y escribió algo en él. Luego lo pasó por la mesa hacia mí y decía: Por favor, di que sí. Entonces, ¿Cómo podrías decir que no a eso?".

"Al final, realmente intentamos encontrar un personaje que tuviera sentido dentro de la estructura y, ya sabes, la esencia de lo que era esa pieza. Que fuera emotivo, encantador, divertido, sexy, ¿sabes? Y todos nos amábamos. Teníamos mucha confianza, nos lo pasamos de maravilla y no teníamos idea de que iba a ser lo que fue", termina declarando.

Y, al final, el resto es historia.