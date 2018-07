¿Qué ha sido del actor que interpretó a M.A Barracus en 'El Equipo A'?

Laurence Tureaud, también conocido como Mr. T, se hizo mundialmente conocido por interpretar a M.A Barracus en 'El Equipo A'. Antes de triunfar con la serie en los años 80, fue guardaespaldas de Bruce Lee, Michael Jackson o Diana Ross.

Tureaud nació en Chicago en 1952 en el seno de una familia donde era el más joven de 12 hermanos. A Mr. T le expulsaron de la Universidad de Prairie View donde había entrado con una beca deportiva, y tras pasar por el ejército, empezó a trabajar como gorila en una discoteca.

Tras triunfar con la serie 'El Equipo A', en la que interpretó M.A Barracus de 1983 a 1987, sus habilidades para la lucha libre le dieron el papel de rival de Sylvester Stallone en 'Rocky III' como Clubber Lang.

Cuando se encontraba en lo más alto de su carrera, Mr. T utilizó su fama para hacer el bien, lanzando en 1984 un vídeo motivacional para niños llamado 'Be Somebody... or Be Somebody’s Fool!'.

Prácticamente retirado de su carrera en la interpretación (su último trabajo como actor fue poner la voz de un personaje de 'Lluvia de Albóndigas' en 2009), sabemos que continúa con esta labor gracias a Twitter. Mr. T se declara cristiano renacido y siempre está dispuesto a hablar de sus rezos (es lo primero que hace cada día al despertar). "Para vuestra información, no soy un actor que por casualidad es cristiano. ¡Soy un cristiano que por casualidad es actor!", publicó hace unos días en su cuenta.

Esta obsesión por ser un buen cristiano es lo que le llevó en 2005 a protagonizar su propio reality, 'Pity the fool', donde se paseaba por pueblos realizando buenas obras.

Con motivo de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang descubrió que el deporte "le importaba de verdad" y uno especialmente: el curling.