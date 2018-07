¿Qué fue del reparto de la serie 'Malcolm in the Middle'?

Frankie Muniz - Malcolm

Frankie Muniz | Agencias

Frankie Muniz, alias 'Malcolm' se retiró de la actuación después de un par de proyectos juveniles con poco éxito. Protagonizó 'Super Agente Cody Banks' junto a Hilary Duff y durante una época mostró mucho interés por el automovilismo. A día de hoy se encuentra apartado de los focos debido a sus graves problemas de salud.

Justin Berfield - Reese

Justin Berfield | Agencias

Justin Berfield actualmente es escritor y productor televisivo. Tras terminar la serie que lo lanzó al estrellato, decidió apartarse de las cámaras y centrarse en la producción de contenidos. En 2010 consiguió el puesto de director creativo de Virgin Produced, una productora encargada de proyectos como 'Limitless' y 'That Awkard Moment'.

Chistopher Masterson - Francis

Christopher Masterson | Agencias

Masterson no ha querido dejar la interpretación de lado y ha participado varias veces en la serie de su hermano Danny Masterson 'Men at Work'.

Erik Per Sullivan - Dewey

Erik Per Sullivan | Agencias

Sobre Erik Per Sullivan se han difundido los rumores más locos que puedas imaginarte. Desde que era homosexual hasta que estaba muerto, el pequeño Dewey no pudo retirarse de la actuación sin dar que hablar. Sus prominentes orejas aparecieron en todos y cada uno de los 151 episodios que tuvieron las siete temporadas de 'Malcolm in the Middle', desde 2000 a 2006. Sin duda, un personaje difícil de olvidar.

Bryan Cranson - Hal Wilkerson

Bryan Cranson | Agencias

El cambio de Bryan Cranston fue el más radical. Pasó de ser el sumiso 'Hal' de 'Malcolm in the Middle' al temido Walter White en 'Breaking Bad', la serie que le hizo ganar cuatro premios Emmy.

Jane Kaczmarek - Lois Wilkerson

Jane Kaczmarek - Lois Wilkerson | Agencias

Jane Kaczmarez, la escandalosa 'Lois' se ha involucrado en varios proyectos después de 'Malcolm in the Middle'. La actriz se ha dejado ver sobretodo en la pequeña pantalla, apareciendo en algunas series como 'Jeopardy!', 'Jake and the Never Land Pirates' o 'The Big Bang Theory'.