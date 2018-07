¿Qué fue de Jamie Lynn Spears tras 'Zoey 101'?

Jamie Lynn Spears no está pasando su mejor momento: su hija Maddie de ocho años se encuentra en estado crítico después de haber sufrido un accidente de tráfico.

La hermana pequeña de Britney Spears es conocida por haber protagonizado la serie 'Zoey 101', que en nuestro país se emitió en Neox.

Cuando tuvo a su hija, Jamie Lynn Spears decidió alejarse del mundo del espectáculo hasta 2013, cuando comenzó su carrera como cantante con el sencillo 'How Could I Want More'.

Paul Butcher daba vida al hermano pequeño de Zoey. Actualmente Butcher se dedica a la música, compartiendo 'covers' de otros artistas.

Sean Flynn interpretó a Chase Matthews, el amigo de Zoey enamorado de ella. Su último trabajo frente a las cámaras fue en la película 'La Última Aventura de Robin Hood' junto a Dakota Fanning.

Alexa Nikolas interpretó a la mejor amiga de Zoey. Tras su paso por la serie, ha continuado trabajando como actriz en series como 'Mentes Criminales', 'Mad Men' o 'The Walking Dead'.

Erin Sanders fue la amiga empollona que no puede faltar en todo grupo de amigos en una serie de televisión. Después de trabajar en varias series del canal Nickelodeon, Sanders ha aparecido en ficciones como 'El Mentalista', 'Melissa & Joey' o 'CSI:Miami'.