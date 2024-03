Conmoción al ver a David Gallagher de Siete en el Paraíso irreconocible: Adiós a su icónica melena rubia y con una larga barba

David Gallagher fue un actor infantil muy popular en la década de los 90 quien encandiló a toda una generación con su pelo rubio platino y sus ojos azules. Su primera película fue en 1993 junto a John Travolta y Kirstie Alley en ¡Mira quién habla ahora!, una secuela de los éxitos Mira quién habla (1989) y Mira quién habla también (1990).

Gallagher no paró de trabajar en todos estos años en infinidad de proyectos pero fue con la serie Siete en el Paraíso donde alcanzó su mayor fama. La serie cuenta la historia del reverendo Eric Camden quien junto a su mujer Annie mientras crían a sus 7 hijos.

Siete en el paraíso | Cordon Press

Fue en 1996 cuando se estrenó la ficción y duró una friolera de 11 temporadas hasta que terminó en el año 2007. Ahora, casi 20 años después de su final muchos de los actores principales se han reunido en la 90s Con, un evento donde se rinde homenaje a todas las ficciones de esta década y sus actores se reúnen con sus fans.

Mary-Kate Olsen, David Gallagher, Ashley Olsen en Siete en el Paraíso | Cordon Press

Así, hemos podido ver a David Gallagher junto a Beverly Mitchell, Catherine Hicks, Barry Watson y Mackenzie Rosman. Aunque la aparición que más ha llamado la atención ha sido al del actor que interpretaba al joven Simon Camden.

David Gallagher y Barry Watson en Siete en el Paraíso | Cordon Press

Y es que, David ha sufrido a sus 39 años un cambio físico importante y ya no luce su icónica melena rubia. Ahora es calvo y lleva una larga barba. Una transformación radical que hace que cueste reconocerlo.

Además, el actor habló con el medio US Sun donde reconoció que ya no actúa y que no tiene redes sociales: "Soy un padre amo de casa. Paso la mayor parte del tiempo con mi hija de seis años", explica mientras comparte que ha decidido llevar una vida alejada de la fama y muy privada.

David Gallagher en la 90s Con recordando la serie Siete en el Paraíso | Instagram 90skid4lyfe

"Pero disfruté venir aquí e interactuar de nuevo y ver a todos y ver lo emocionados que están todos es agradable. Es muy halagador", comentaba tras su reaparición.

También compartió que todos los actores de Siete en el paraíso están en contacto a través de un grupo de WhatsApp. Y, la actriz Beverly Mitchell admitió que hablaron por FaceTime con Jessica Biel, quien no estuvo presente en el evento: "Hay mucho amor en este grupo".