Y nuestro concurso musical, que se ha convertido en una especie de 'clásico moderno' de nuestra televisión, tiene la misma intención desde que naciese con éxito en 2011. Desde entonces Manel Fuentes y compañía han logrado que no decayese el interés.

No hay más que repasar las cifras de la temporada anterior: 2,6 millones de espectadores de media y un brutal 20,2% de share, dato que le sitúa en números de talent show estrella. Y la octava tanda promete más y mejor...

Las tres novedades de esta nueva edición

'Tu cara me suena' mejoró en la séptima temporada 3,3 puntos los datos de la temporada anterior. Y ahora apuesta inclusa por batir estos números recientes. Manel Fuentes y compañía introducirán tres novedades desde este viernes.

Y dos están relacionadas con el presentador, que hará las entrevistas previas a la actuación rodeado del resto de concursantes. Este hecho, asegura, ha provocado que el buen rollo se instale en el plató barcelonés del programa desde el primer día.

Otra de las novedades es el peso que tendrán en esas entrevistas las imágenes de la semana de ensayos. Y el tercer cambio es que los abonados de Atresplayer Premium van a poder disfrutar de las galas hasta siete días antes de su emisión en Antena 3. En definitiva, que los abonados de la plataforma ya pueden ver las versiones de temas de Daddy Yankee, Madonna o Raffaela Carrà.

Un casting de altura

Manel Fuentes ha arrancado 2020 en forma, vean la portada de Sport Life, y sin haber disfrutado apenas de las vacaciones de Navidad por las grabaciones de 'Tu cara me suena', formato español que se ha exportado a medio centenar de países.

Una de las claves del éxito del concurso, es evidente, es el feeling que se logra entre concursantes y miembros del jurado. En el asegundo ámbito repiten cuatro conocidos del programa: Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer, que incentivarán piques sanos y salseos variados.

¿Y el casting? Muy bueno. El peso cómico caerá en ese terremoto llamado Mario Vaquerizo y en El Monaguillo. A su lado estarán dos caras que echábamos de menos en la tele, Rocío Madrid y Belinda Washington, amante de la música y estrella de 'Paquita Salas'.

En un programa como 'Tu cara me suena' no podían faltar participantes relacionados con la música, aunque eso no quiere decir que los concursantes anteriormente citados no lo estén: Vaquerizo es la estrella de Nancys Rubias y Washington es una amante del jazz.

Pero a lo que íbamos: a todos ellos se sumarán Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez, Jorge González y Gemeliers, que intentarán seguir la estela de los anteriores ganadores: Angy Fernández, Roko, Edurne, Ruth Lorenzo, el eurovisivo Blas Cantó, Miquel Fernández y María Villalón.