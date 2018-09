Sandra Golpe, el revulsivo que ha disparado las sobremesas de Antena 3

Este éxito ayuda a la felicidad de Sandra Golpe, que en mayo dejaba claro en 'El Hormiguero' que está orgullosa de compartir proyecto con "un equipazo", afirmaba estar satisfecha de hacer un "informativo más social, que despierta más interés en la gente", y reconocía que sus compañeros la conocen con el sobrenombre de "pincha globos" por su pesimismo a la hora de leer los datos de audiencia: "Aunque el dato sea bueno no me gusta abandonarme al halago porque el halago debilita. Miramos la curva y pienso que 'podría haber ido mejor", afirmó.

Antes de marcharse de vacaciones concedió una entrevista a La Razón, periódico al que explicó que quería desintoxicarse del teléfono móvil y relajarse delante de la prensa tradicional: "Para los que todavía somos de papel es uno de los mayores placeres de la vida. Levantarte sin prisa, tomar el desayuno y leer el periódico de principio a fin de manera sosegada. Eso no está pagado". A su buen momento ayuda tener un horario que le ayuda a conciliar su vida privada: "He pasado por turnos laborales peores, estuve cuatro años en un matinal y trabajar de madrugada me pasó factura físicamente. Ahora aprecio mucho el horario que tengo ahora, aunque me tenga que levantar a las seis de la mañana como otros tantos millones de españoles".

Y ponía los pies sobre la tierra: "Hay que dejar muy claro que un informativo no lo hace una persona. Santiago González, nuestro director de Informativos, me dio la oportunidad de montar un equipo repleto de talentos y de buenas personas. Así que no tengo la sensación de mandar, cada uno aporta, hay muy buen ambiente y somos unos apasionados de nuestro trabajo". Afirma Sandra que disfruta de su mejor momento profesional en sus veinte años de carrera y cree que el secreto del éxito de 'Noticias 1' es "contar las cosas con menos rigidez, usando un lenguaje no te voy a decir más coloquial, pero sí cercano. Tratamos de hacer el informativo más dinámico, con muchas imágenes, que participen la mayor cantidad posible de reporteros, corresponsales...".

Sandra, que se sumó al parón del 8-M, afirmaba en El Diario que se están dando los pasos correctos en favor del feminismo: "En las facultades de Periodismo somos mayoría de mujeres; en las redacciones ocurre lo mismo. Es verdad que en las altas esferas sigue habiendo mayoría masculina, igual que en el 99 % de las empresas, pero creo que el periodismo es una de las profesiones en las que esto se está equilibrando un poquito. En 'Espejo Público', por ejemplo, la directora, la productora y la presentadora son mujeres. Yo dirijo y presento un informativo. Qué duda cabe de que todavía nos queda mucho para la equiparación total, pero yo en mi día a día tengo a muchas mujeres alrededor".

Su simpatía hacia 'Espejo Público' también la demostró en una entrevista concedida a El Mundo, donde afirmó que "es el programa informativo por excelencia de Antena 3. Me despierta el amor por el oficio. Te metes en el grupo de Telegram de ese equipo y te contagias". Contagiada de amor por el periodismo regresa Sandra, que volverá a contarnos las noticias en las sobremesas de Antena 3.