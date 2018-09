Quique Peinado: los secretos del alma máter de 'Zapeando'

Quique Peinado compatibiliza 'Zapeando' con una variedad de proyectos en los que demuestran que es un todoterreno y admite que se lo pasa mejor que cuando ejercía de periodista deportivo.

Aunque en su nueva etapa laboral no haya sido capaz de divorciarse del deporte por su pasión por el Rayo Vallecano y el Estudiantes. El Campo de Vallecas es su rincón favorito de Madrid y tantos años de sonrisas y lágrimas fueron comprimidas en '¡A las armas!', un canto de amor al conjunto franjirojo. Pero el Rayo no es su única pasión: también ama las camisas imposibles, las canciones de Leonard Cohen, los libros del neurólogo Oliver Sacks y la ciudad de Lisboa.

Un líder de opinión muy particular

Peinado no cree que se haya convertido en un líder de opinión porque admite que es "demasiado bocazas". Aunque sus excesos verbales siempre están entroncados con la comedia, género del que a preguntas de GQ admite que "está bajo sospecha. Decir algo con un chiste está más penado que decirlo en serio, ironizar sobre algo está más penado que decirlo abiertamente, la libertad de expresión está más limitada si se ejerce desde el punto del humor... El panorama es absolutamente desolador, pero seguiremos haciendo humor desde formatos más pequeños, desde otras teles, y si no es desde la tele será desde los teatros, o desde donde sea".

El amigo de Becky G en 'Zapeando' afirma en Vice que tiene dudas sobre la teoría mayoritaria que dice que no hay que mezclar política y deporte, porque lo primero que hacer "es que no vaya ni un político al palco, que el alcalde no reciba al equipo, o que este no salga al balcón del Ayuntamiento a celebrar los títulos. Si se refieren a eso, se puede debatir; pero como hablan de la gente que va al campo y normalmente no tiene un altavoz, pues me parece mal. Una cosa bonita del fútbol es esa, dar voz a gente que no la tiene de otra manera".

Un equipo con feeling

Admite Peinado que el deporte ha cambiado mucho con el tiempo, aunque "a lo mejor el que lo veía con ojos distintos era yo. Mí evolución ha sido más grande que la del fútbol. Antes, al estar menos profesionalizado, el fútbol era una industria menos potente. Daba pie a más romanticismo, y con menos extranjeros había muchos más jugadores que se criaban en un club y jugaban allí toda la vida. Y creo que la afición tenía una visión mucho más pura que la actual, que como todo lo exitoso de este mundo se ha convertido en un gran negocio".

Aunque el deporte le sigue haciendo feliz al igual que 'Zapeando', programa que ha confeccionado un extraordinario equipo sobre el que Peinado solo tiene buenas palabras: "De Miki Nadal destaco su inteligencia y lo que conoce de la tele. Lo sabe todo. De Cristina Pedroche me gusta su verdad. Es muy de verdad, aunque haga muy bien de tonta, y por eso la compran. De Anna Simón soy super fan porque tiene una vis cómica alucinante. Es una payasa, un papel en el que se siente muy a gusto y además es muy divertida. La adoro y me la llevaría a todos los programas. Ana Morgade es la mejor cómica de España, descomunal. Y luego Frank Blanco es el presentador perfecto para este programa. He aprendido mucho de él y es del que más sigo aprendiendo".