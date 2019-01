Pablo López, un amante de la libertad en 'La Voz'

Y ahora lo hace ante más público tras lanzar tres exitosos discos de estudio. Hace una década entró en nuestras casas desde 'Operación Triunfo', programa donde ha pescado para escoger a su asesora, que será Miriam Rodríguez.

Pablo López siempre ha sido considerado muy maduro, aunque él explica en El Periódico que "la edad es un número que nos marca, pero para algunas cosas creo que tengo 80 años y para otras, que no supero los 15. Eso a veces me compensa y otras me trastoca un poco. Pero casi nadie está a la par con la edad que tiene".

Explica el artista que comenzó "a escribir pensando en las situaciones que me habían removido para empezar a caminar. Luego me detuve en los pormenores del revuelo que es vivir, con las ramas dándote fuerte en la cara, y finalmente aparece la búsqueda de la verdadera libertad, que para mí es la fidelidad a uno mismo".

Aparte de fiel también se considera intenso: "Me perdono a mí mismo porque no lo he hecho con una intención pretenciosa, sino que últimamente soy intenso desde que me levanto por la mañana y me hago el café, y estoy haciendo las tostadas con intensidad, y yendo a comprar pescado al mercado con intensidad… Y si quería ser honesto, tenía que escribir con intensidad".

Volcando lo que lleva dentro, sin cortapisas

Pablo explicó en La Opinión de Málaga que ha cruzado una línea en el mundo de la música: "La de volcar todo lo que tengo dentro. Siempre he escrito desde el desgarro, pero siempre había llegado a la capa de las vivencias, de las historias, del artista, del viaje... Pero en este disco hay un trabajo de introspección que incluso me llegó a dar miedo porque hablaba desde lo más profundo. Estoy en un momento en el que a nivel personal he llegado a lo más profundo. Me he conocido mucho más".

En La Razón afirma que es "consecuente con mi libertad. Es bueno que uno nunca se sienta libre del todo, porque eso te barniza. Si yo fuera totalmente libre quizá estaría solo y no aprendería a aceptar mis defectos. Debemos tener la independencia suficiente como para pretender ser libres sin coartar la libertad de los demás".

El talento, explica, "es la capacidad de cambiar la dirección de un día o de un sentimiento. La creatividad es una locura. Pero también una forma de salvarse y de poder comunicarse con los demás". Se comunica perfectamente Pablo y lo seguirá haciendo... también en 'La Voz'.

En el programa coincidirá con Antonio Orozco, Paulina Rubio y Luis Fonsi, cuatro artistas contrastados que aportarán su talento al mayor espectáculo de la televisión.