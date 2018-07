María León, el torbellino que no se corta ante nada ni nadie

En 'Allí abajo' interpreta a Carmen Almonte con la misma desenvoltura que la vimos en películas como 'Carmina o revienta', 'Fuga de cerebros', 'El autor' o 'La voz dormida', película que la consagró en sus inicios. Gracias a ella obtuvo la Concha de Plata a la mejor actriz en San Sebastián, el galardón a la mejor actriz protagonista en los Premios de la Unión de Actores y en los del Círculo de Escritores, y el premio a la mejor actriz revelación en los Goya de 2011.

Estuvo a punto de repetir "cabezón" con 'Carmina y amén' (película por la cual estuvo nominada a mejor actriz de reparto) y con 'Marsella' (nominada a mejor actriz protagonista). Pero este huracán del sur que duerme escuchando a Enrique Morente cual nana mira al horizonte y no se arruga ante nada y ante nadie, teniendo como claro referente a su hermano Paco, tal y como confesó a la revista Elle: "Como hermano mayor y referente, le admiro tanto... Es un genio, ya se le veía al tío que tenía ojo; no sólo actúa y baila, sino que dirige, escribe... Supongo que me miraba mientras jugaba y disfrutaba de pequeñita, y advirtió algo. Me animó a que probara, y me descubrió una de las grandes pasiones de mi vida: ¡mi profesión!".

También ha probado otras miles como los piropos. Cuenta que en París un chico le dijo, "eres vida. Un torbellino de luz". Ojiplática, tono azul intenso, se quedó. Tal y como se quedó el periodista de El Español que le preguntó si había sufrido experiencias machistas en el cine: "Yo personalmente nunca he tenido una experiencia machista, porque ya te digo yo que le arranco los huevos a quien sea, porque me pongo bastante feminista". Y ojiplático se quedó el lector de El País que se interesó por cómo cogió la Concha de Plata: "Sin ropa interior". Como ven María es espontánea, cualidad que ha heredado de la universal Carmina, y libre, tal y como se definió en Woman: "Yo soy una persona completamente libre, anárquica, loca... Soy una mujer muy feminista, independiente, que no necesita un hombre para ser feliz. Me gustan los hombres, pero no son imprescindibles".

Sí que es imprescindible para María el feedback' positivo que logra en la serie, ya que por la calle le piden que diga "valientemente" o "qué barbaridad", frases que ella aportó orgullosa al guión de 'Allí abajo', serie gracias a la cual se muestra "contentísima y un poco asustá".