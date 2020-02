En pleno siglo XXI en España la emisora Onda Cero está como niño con zapatos nuevos tras la incorporación de 'El colegio invisible', proyecto radiofónico que Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó Lara ponen en marcha en las madrugadas del jueves al viernes.

El proyecto

Onda Cero cuenta que la intención del proyecto es reunir cada semana "a un grupo de periodistas que ha dedicado buena parte de su carrera profesional a buscar las claves del misterio, los rincones más heterodoxos de la Historia, los viajes más apasionantes y -en definitiva- la Aventura con mayúsculas".

Es evidente que "hay muchas incógnitas pendientes de respuesta", explican en la casa, y es por ello que intentarán dar respuestas a muchos enemigas gracias a un diseño sonoro y una ambientación radiofónica sobresalientes. Lorenzo Fernández Bueno comparte dirección del proyecto junto Laura Falcó Lara y ambos están escoltados por dos colaboradores de lujo: Miguel Pederero y Jesús Ortega.

Una rara avis

Lorenzo Fernández Bueno ha publicado 'Las claves del código Da Vinci', 'Desafíos a la historia', 'La maldición de los exploradores' o 'Misterios con Lorenzo Fernández Bueno' y en televisión cuenta con una amplia experiencia.

'Rastreadores de misterios' (Telemadrid), 'Enigmas de nuestra Historia' (DMAX, 2016), 'Misterios con Lorenzo Fernández Bueno' (DMAX, 2018), 'Leonardo, el último hereje' (DMAX, 2019) y '99 lugares donde pasar miedo' (DMAX, 2019), son algunos de sus proyectos personales.

Fernández Bueno, director de Año/Cero, recordaba en El Confidencial que se enganchó al misterio a través de 'La puerta del misterio', mítico proyecto puesto en marcha por el recordado Fernando Jiménez del Oso.

"Por ese programa entramos todos en este tipo de temáticas. Mis compañeros se han dedicado más a la investigación fenomenológica. A mí me ha gustado siempre lo que tiene que ver con lo tangible, más vinculado a la historia", explicaba. Y no le faltaba razón: mientras otros se abonan al amarillismo, él apuesta por el rigor.

Miedo

Atina Paulo Coelho al subrayar la cantidad de cosas "que perdemos por el miedo a perder". Fernández Bueno parece no tener miedo y es por ello que en la primera entrega de 'El colegio invisible' en su etapa en Onda Cero viajó radiofónicamente a la Isla de Pascua.

En Diario 16 este periodista analizaba ese misterio llamado miedo: "Para mí el miedo es una señal de aviso; una alarma que se enciende y que te advierte que como des un paso más, puede ser el último. Pero también es una sensación muy apetecible si logramos controlarlo. Sin miedo no existiríamos".

"No se puede vivir sin miedo; sin el miedo que te advierte. No sólo es innato sino que es necesario. Incluso, dependiendo de cómo lo vivas hasta puede ser divertido. ¿O acaso cuando somos pequeños, en noches de campamento o reuniones de amigos no apetece que alguien cuente una de esas historias que ponen los pelos de punta?", se preguntaba.