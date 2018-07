Pero el cine tampoco le fue esquivo, convirtiéndose en una joven "chica Almodovar" en la película 'Julieta', con la cual viajó a Cannes. También protagonizó comedias románticas como 'Nuestros amantes' o 'Tenemos que hablar', dramas como 'No tengas miedo' de Montxo Armendáriz y películas de género como 'Extraterrestre' de Nacho Vigalondo. Le falta a Michelle que le llame uno de sus directores favoritos, ese mago tenebroso llamado Tim Burton. Pero mientras el creador de 'Pesadilla antes de Navidad' se lo piensa, la actriz está pendiente de ver como cristaliza en televisión la famosa Catedral de Idelfonso Falcones, proyecto en el que acabará dando vida, cuando transcurran varios episodios, a una mujer que roza la cincuentena.

Michelle aun así se ha acostumbrado a que la televisión le eche unos años encima, aunque en este caso ha sido "un lujazo" hacerlo, quizás porque comparte serie y amor imposible en ficción con Aitor Luna, con el cual coincidió en 'Los hombres de Paco' y 'Cuéntame un cuento', ambas en Antena 3. Quizás por ello no se lo pensó demasiado cuando recibió la llamada de 'La Catedral del Mar', tal y como admitió en la SER: "No tuve muchas dudas la verdad. Leí 'La catedral del mar' hace un par de años y me encantó. Además, la idea de volver a trabajar con Jordi Frades (director de la serie), los compañeros de reparto que me han tocado y esta historia tan bonita no me han hecho dudar en ningún momento".

Dice que 'La Catedral del Mar' es un libro muy cinematográfico, por lo cual se mostró encantada de encarnar a Mar, aunque tampoco le hubiese importado hacer de "mala, malísima", papel que dice que le falta en su currículum. Pero no lo echa por ahora de menos al hacer una serie de gran factura.

Vértigos y defectos

Entre rodaje y rodaje, cuando toca descanso, a Michelle le encanta ponerse a pintar con acuarelas. Sin embargo dice que le da vértigo exponer todavía, aunque más vértigo le da la prensa del corazón, ya que siempre se ha mostrado muy celosa con su vida privada: "Siempre he procurado ser muy discreta, no soy asidua a acudir a eventos… Mi vida personal y mi familia son mi refugio y creo que esa parte no hay que mezclarla con lo profesional. A veces parece que por ser actriz hay carta blanca para que se pueda saber absolutamente todo de tu vida y eso es algo que no comparto. Mi trabajo es el que es y nada más. Y me gusta desconectar de verdad; cuando llego a casa, estoy en mi refugio". Y en su refugio no se verán sus defectos, aunque el mayor, según Hugo Silva, es que "es perfecta", frase que ella, un pelín ruborizada, atribuye al cariño mutuo que se profesan.