Ahí nacía un monologuista de referencia al que le hemos visto interpretar a mil personajes: el cáustico Marlo de 'La hora chanante', ese que cantaba el viral "Hijo de puta hay que decirlo más"; el héroe que tiene la lengua "como un gatete", Bocaseca Man; y en su vida privada La momia fantástica, mezcla de espuma de afeitar y 'gaupasa' que tanto divierte a David Broncano.

Menú variado

Sevilla dirige y protagoniza la serie que parodia series, 'Capítulo #0'; colabora en 'El Hormiguero 3.0'; visita 'La resistencia'; y hace muchas cosas más. Entre otras, teatro y ver cine. Mucho cine. Este cómico disfruta entre tres y cuatro películas diarias, tal y como aseguró en el podcast 'Cambiando de tercio'.

También se empapa de mucho cine su compañero Carlos Areces, que al igual que él estudió Bellas Artes y saltó a la televisión con ese formato mítico llamado 'La hora chanante', orfebrería con olor a los Monty Python que pusieron en pie Joaquín Reyes y Santiago de Lucas.

Dieciocho años con 'La hora chanante'

'La hora chanante' cumplirá esta primavera diecinueve años. Este mítico formato coprotagonizado por Ernesto Sevilla tuvo continuación en 'Muchachada nui', que hace unos días fue recordado por nuestro protagonista y por Reyes en 'Dónde estabas entonces'.

Joaquín se hacía cruces ante Ana Pastor: "Nunca pensé que sería un camino tan largo porque hay profesionales que imitan de maravilla y se curran las voces y luego estoy yo que ya sea hombre o mujer o la persona que haga los hago todos iguales".

Y los sketches, animaciones, canciones y parodias ochenteras siguieron en el 'Retorno a Lilifor', que se vio en Neox. Este canal juvenil también fue el escogido para poner en marcha la serie de los chanantes, 'Museo Coconut'.

En todos estos proyectos tuvo un peso importante Sevilla, que compatibilizó los mismos con otros proyectos televisivos, 'Smonka!', 'Cuatrosfera' o 'A pelo', y cinematográficos, 'Tenemos que hablar', 'Campamento Flipy', 'Rey gitano', 'El gran Vázquez', 'Torrente 4', 'Embarazados', 'Pagafantas' o 'Lo dejo cuando quiera'.

Una gran generación

Sevilla mira atrás y recuerda con felicidad sus inicios en Paramount Comedy: "Aprendí mucho y tuve mucha suerte. Era una época que había mucho trabajo para gente joven, no como ahora. Me escogieron como guionista novel y allí empece a escribir monólogos, cosa que no había hecho en la vida, tanto para mí, como para otra gente. Empezamos allí también con 'La hora chanante', formamos el grupo y luego hemos seguidos trabajando juntos".

Y de aquella época su papel favorito, tal y como recordó en El Norte de Castilla, "es Marlo, un personaje que hacíamos en 'La hora chanante' y es el que mas me gusta porque era el menos se parecía a mí y me veía completamente poseído por alguien que no era yo. Eso me gustaba mucho".