Carmen Ruiz encuentra el papel de su vida en 'Matadero'

'Matadero', el thriller ibérico con reminiscencias de Tarantino, los Coen o Berlanga se convirtió la pasada semana en el mejor estreno de ficción de la temporada con 3,3 millones de espectadores y un sobresaliente 21,6% de share.

La serie producida por Diagonal TV cuenta con un brillante reparto coral donde destaca Carmen Ruiz. La actriz madrileña cuenta con una amplia trayectoria en el mundo del teatro y ha trabajado en la industria del séptimo arte bajo las órdenes de Álex de la Iglesia, Juan Cavestany, Nacho García Velilla, Miguel Bardem o Vicente Villanueva.

El papel de su vida

Carmen Ruiz desveló en Bekia que cada papel que interpreta "es el papel de mi vida en el momento en el que lo estoy interpretando y creo que tiene que ser así. Si tengo ahora mismo una película, para mí el personaje de mi vida es el personaje de esa película".

La actriz explica que le pueden "gustar cosas de otros personajes que he interpretado o que interpretaré, pero el personaje que esté haciendo en el momento es el personaje de mi vida y le tengo que ofrecer toda mi generosidad y todo mi trabajo". Es decir, 'Matadero' es ahora mismo el papel de la vida de esta maravillosa actriz que es una fan declarada de Woody Allen.

De Telefónica a la televisión

En Gesteyold Ruiz contó el momento en el que se dio cuenta de que quería ser actriz: "Las circunstancias me condujeron a hacer otras cosas hasta que pude dedicarme a lo que me gustaba. Yo trabajaba en Telefónica, era gestora de compras y tras algunos años decidí empezar a estudiar Arte Dramático, porque era lo que me gustaba realmente. Compaginé ambas cosas hasta que pude y después me tocó elegir: decidí seguir formándome como actriz".

Tras encontrar su vocación tuvo que trabajar duro "para acceder a castings", señala, "para conseguir un representante… Es un trabajo difícil, pero hoy por hoy puedo decir que he conseguido dedicarme a lo que más me gusta y ganarme la vida con ello, que es algo que muy pocos consiguen. Me siento muy afortunada".

La reivindicación

La actriz de 'Matadero' cree que todavía existen "muchos más papeles masculinos interesantes que femeninos. Es más, cuando hay algún personaje interesante femenino suele ser muy pequeño, y no está desarrollado porque la trama casi siempre se centra en el rol del hombre".

Las intérpretes se quejan de que a partir de una edad solo la llaman para hacer de mujer o madre del protagonista, casi siempre masculino. Al menos la ficción española ha dado varios pasos adelante, tal y como reconoce Ruiz en ABC: "Tenemos muy buenas series en España, cada vez más y mejores, y me parece un error intentar compararlas con las americanas sobre todo por los presupuestos. Imagino que con lo que cuesta hacer un capítulo de 'Juego de Tronos' hacemos aquí una temporada entera".

Ser actriz en España, señala, "no es lo mismo que serlo, por ejemplo, en Estados Unidos. La gente cree que por ser actor estás forrado y vives muy bien pero la realidad es que los sueldos de aquí nada tienen que ver con el de George Clooney. Hay trabajos mejor pagados que otros y teniendo en cuenta la inestabilidad de este trabajo hay que ahorrar mucho porque a veces de un año sólo trabajas 4 o 5 meses".