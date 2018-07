Antonio García Ferreras: más periodismo y menos dormir

Uno de ellos fue el que otorga Cambio 16, en cuya entrega de galardones Ferreras apareció emocionado y con un mensaje rotundo a su otra mitad, Ana Pastor: "Este premio o este abrazo es para ella. Es un momento muy intenso para nosotros. Por su infinita capacidad para la bondad, porque me rodea con su inteligencia, porque me sujeta y porque cada día se sobrepone a las amenazas y al terror. Es para ti, gracias". También fue galardonado con el premio al mejor periodista de 2017, que en este caso otorgó la Asociación de Prensa de Madrid.

Cuenta Ferreras que trabaja 25 horas al día. Podría parecer una exageración, pero quizás en el 8-M, huelga que vació por suerte las redacciones de La Sexta y otros medios, esa cifra podría incluso rondar. En aquel día histórico el presentador no se cortó: "Hoy hay una revolución sin sangre que nos pide que aprendamos a mirar distinto. Las mujeres están cansadas, están hartas y tienen razón. En cada gesto, en cada detalle, en cada palabra debemos seguir avanzando para lograr un mundo donde de verdad la igualdad de oportunidades y equivalencia sean reales. Se lo debemos a ellas".

Las consecuencias

Sus maratones informativas, en las elecciones americanas estuvo más de 14 horas al pie de la noticia, han tenido consecuencias: numerosos memes sobre las pocas horas que duerme o chistes sobre la sufrida niñera de sus hijos. En los últimos tiempos el director de La Sexta y 'Al rojo vivo' (y presentador de 'La Sexta Columna'), también se ha dejado ver por algunos programas de entretenimiento.

Hace unos meses acudió al frenético plató de 'El hormiguero', donde no quiso olvidar sus orígenes: "Yo vengo de una familia de mineros y me he criado en un pueblo que vivía del mar. Lo nuestro es un privilegio". También se vio cara a cara con su imitador más célebre, Raúl Pérez, en el programa de Andreu Buenafuente, donde Ferreras tampoco perdió la sonrisa.

Un currículum radiofónico y deportivo de altura

Antes de dirigir La Sexta desde su fundación en 2006, Ferreras picó piedra en diversas reacciones de la Cadena SER: primero Valladolid, más adelante Sevilla y por último Madrid, donde alcanzó con solo 35 años la dirección de sus informativos. Este emblemático puesto lo aparcó para dirigir la comunicación de su pasión pública, el Real Madrid.

Su entrega hacia el conjunto merengue no la esconde nunca y ante Pablo Motos se presentó con una camiseta de Zidane, cuando la mayor parte de la prensa pedía su cabeza por el mal recorrido en Liga y Copa, y le mostró su respeto y apoyo: "Solo llevamos seis meses sin ganar la Champions", aseguró con sorna. Aun le quedaba por festejar la decimotercera, la trece o "trécima", pero él ya lo barruntaba. No fue una primicia: fue una premonición madridista.