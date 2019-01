El acierto de Ginés García Millán con el "sicario sentimental" de 'Matadero'

García Millán, aficionado al fútbol en la adolescencia, también se ha subido con acierto a las tablas. En el teatro comenzó con Miguel Narros en el Teatro Español y nos regaló un inolvidable 'Don Juan' que Eduardo Vasco puso en pie en la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

En el séptimo arte también ha tenido brillantes papeles a las órdenes de realizadores como Manuel Gómez-Pereira, Jaime Chavarri, Vicente Aranda o Santiago Lorenzo y realizadoras como Gracia Querejeta.

Pascual y Teo, aroma a 'Fargo'

Ginés interpreta a Pascual, matón de Don Julio que comparte correrías con Teo. Un murciano y un gallego contribuyen al humor negro en esta thriller ibérico que está cosechando unas críticas sobresalientes. La evolución de Pascual, estén atentos a sus pantallas, será sorprendente.

El actor está encantado con interpretar a este "sicario sentimental", según sus propias palabras, y se congratulaba en Yo Dona por la buena forma de las series españolas: "Con las series se ha conseguido crear industria, trabajo para productoras, técnicos, actrices, actores...".

También explica que "actualmente están manteniendo en activo a una parte importante de la profesión y esto es muy positivo. Sería bueno conseguir buenas condiciones para todos, establecer unas bases sólidas y duraderas para poder dar trabajo al mayor número posible de profesionales".

Sus sueños laborales

En una entrevista en Zenda Libros reconoció que ha interpretado "a personajes que me han gustado, otros que no conocía y he descubierto. Uno piensa siempre que el mejor personaje es el próximo. Sí que hay personajes que alguna vez, más tarde que pronto, me gustaría hacer. Aunque hay algunos… Me habría encantado hacer Alatriste. Lear de Shakespeare y Cyrano de Bergerac son personajes que me gustaría interpretar en teatro".

Ginés aceptó con alborozo el encargo de 'Matadero': "Daniel Martín Sáez de Parayuelo me dijo que estaba escribiendo un personaje para mí en una nueva serie para Diagonal dirigida por Jordi Frades, 'Matadero', un thriller ibérico con tintes de comedia negra y mucho humor… y que ¡era murciano! ¡Como para no aceptar!".

Aunque sus problemas de agenda estuvieron a punto de dejarlo fuera del reparto: "Estuve a punto de no hacerla porque finalmente coincidieron las fechas con los ensayos y funciones de 'Espía a una mujer que se mata'. Gracias a un esfuerzo de la producción lo pudimos arreglar. Fue agotador para mí, pero me he divertido tanto con el personaje que el esfuerzo ha valido la pena".

Menos mal que Ginés acertó al hacer malabares con sus proyectos y regalarnos este 'matón sentimental' que hace las delicias de los seguidores de 'Matadero', que va camino de convertirse en una de las series imprescindibles de este 2019.