Vuelve el fútbol... Vuelve 'Con el Culo al Aire'

Antena 3 emite esta noche un nuevo episodio de la comedia 'Con el Culo al Aire' tras el parón vacacional. En el capítulo de esta noche (a partir de las 22:30 horas) el camping más animado de la televisión acoge el primer encuentro internacional de fútbol de su historia. Nada menos que un España – Inglaterra, ahí es nada…



Mientras llega la fecha del crucial choque, cada uno prepara la cita como mejor puede, es decir, mal: Jorge tiene que cuidar a los hijos del churrero y de Alicia, y la cosa no puede terminar peor…



Ángel y Sandra tratan de encontrar tiempo y lugar para enrollarse por primera vez en condiciones. Sobra decir que el calentón que llevan encima sólo va a más en cada intentona.



Los marqueses, por su parte, se afanan en traer al mundo a su primer retoño. Sin embargo, no hay manera de que Sonsoles quede embarazada. Los consejos que reciben por parte del resto de vecinos no harán la tarea más exitosa, pero sí desde luego mucho más divertida.