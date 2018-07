La vida de Helena corre peligro por la acusación de adulterio

Los seguidores de Hispania tiene una nueva cita con Antena 3 esta noche. En el capítulo de hoy, Helena, rota por la pérdida de Serbal, se enfrenta a la acusación de adulterio de Alejo ante el consejo de Caura.



Teodoro lucha con todas las fuerzas para que no prospere la acusación contra Helena, pero Alejo utiliza el chantaje para llevar a un testigo que testifica a su favor: un testigo que Teodoro no espera...



Lo que ni Helena ni ninguno en Caura saben es que Serbal no ha muerto en manos de Alejo. Los azares del destino han querido que el niño haya llegado al campamento en manos de Héctor. Desconociendo quién es ese niño, Galba decide deshacerse de él. Pero alguien en el campamento no está dispuesto a ver perecer a un bebé inocente.



Tras la detención de Fabio, Sabina huye con los hispanos para pedirles ayuda y rescatar a su amado. Pero la prioridad de los rebeldes es sacar con de allí con vida a Darío. Por suerte la posición de Navia como espía doble les puede resultar útil, aunque los riesgos son elevados. Primero tendrá que ganarse la confianza del pretor cueste lo que cueste.