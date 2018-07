Traiciones, secuestros y muertes en el final de la segunda temporada de Hispania

Antena 3 emite esta noche en prime time el último capítulo de la segunda temporada de Hispania, la serie producida por Bambú Producciones para la cadena, que cierra su segunda temporada con 2.866.000 millones de seguidores de media y un 15,2% de cuota de pantalla.



El capítulo más visto fue el emitido el 17 de mayo, con un 16,2% de share y 3.130.000 espectadores. Además, Hispania ha liderado en todas sus emisiones en los targets comprendidos entre 13 a 24 años, 35 a 44 y de 45 a 54.



Esta segunda temporada ha estado marcada por los conflictos entre los dos pueblos, por mentiras, engaños, regresos inesperados y la llegada de alguien que hace mucho tiempo que no pisaba Caura; Aldara, la hermana de Paulo a la que no ve desde que era un niño.



"EL INTERCAMBIO"

En el episodio de esta semana, tras la huida de Fabio con Claudia, Galba monta en cólera. La fuga del ex general ha dejado al descubierto que entre las filas romanas hay un traidor y Galba pide a Marco que investigue hasta dar con él. Pronto, las sospechas recaen en Gaia que, sabiéndose en peligro, pide auxilio a Héctor. O le ayuda o contará a Marco que es un aliado de los rebeldes.



El hispano tendrá que hacer todo lo que esté en su mano para librar de toda sospecha a la esclava. Pero engañar a Marco puede ser más difícil de lo que el hispano cree.