'The Following' vuelve a TNT con su segunda temporada

Kevin Bacon vuelve a dar vida a Ryan Hardy en la segunda temporada de 'The Following', la serie que esta noche (22:30 horas) estrena TNT.



Esta noche los espectadores podrán averiguar si Joe Carroll, creador de una peligrosa red de psicópatas, está muerto o si todavía continúa al frente de su secta de seguidores.



Por su parte, Ryan Hardy decide abandonar su colaboración con el FBI, tras los hechos mostrados al final de la primera temporada. Pero aunque la pesadilla parecía haber llegado a su fin, el entramado de sangre ideado por Joe Carroll aún no ha finalizado.