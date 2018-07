Pepa le pide el divorcio a Alberto

Antena 3 emite mañana un nuevo episodio de El Secreto de Puente Viejo, a partir de las 17:00 horas. En este episodio, Alberto le echa en cara a su mujer haberla ayudado con lo de la carta de Tristán, ella no aguanta la situación y le propone que se separen, cree que fue un error total lo del matrimonio.



Alberto le pide tiempo para pensarlo. Más tarde le dirá que no acepta la separación y Pepa tendrá que aceptarlo.



Francisca encuentra a Soledad en la cocina de la Casona y ella le dice que ha ido en busca de noticias de Tristán en vez de admitir que ha ido a ver a Martín. La madre insiste en que la chica no es bien recibida en casa y le echa sin contarle nada de lo que le sucede a su hermano. Cuando Mauricio le cuente que fue él el que despeñó los materiales, ésta se enfadará con él.