Noche de reencuentros y amor en Antena 3 con 'Sweet Home Alabama'

ESTA NOCHE A LAS 22:30 HORAS

Antena 3 emite esta noche (a las 22:30 horas) 'Sweet Home Alabama', un comedia protagonizada por Reese Witherspoon, Josh Lucas y Patrick Dempsey y dirigida por Andy Tennant. 'Sweet home Alabama, where skies are so blue', reza el tema del grupo Lynyrd Skynyrd que da nombre a esta comedia.