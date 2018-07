Mel Gibson y Julia Roberts protagonizan 'Conspiración' en Nova

Una producción dirigida por Richard Donner que mezcla intriga y acción en partes iguales donde el tiempo dará la razón a un excéntrico taxista que está convencido de que el mundo se rige por conspiraciones de las que todos somos víctimas.



Sinopsis de 'Conspiración':



Jerry Fletcher (Mel Gibson) es un excéntrico taxista de Nueva York que está convencido de que el mundo se rige por conspiraciones a gran escala de las que todos somos víctimas, y ése es el principal tema de conversación con sus clientes. Todos lo toman por loco. Jerry les asegura a todos que la NASA está provocando terremotos y que asesinará al Presidente aprovechando su estancia en Turquía. No deja de acosar a Alice (Julia Roberts), la joven ayudante del Fiscal que no sabe cómo quitárselo de encima. Pero, de pronto, los acontecimientos parecen darle la razón: unos hombres que parecen agentes del Gobierno lo secuestran y lo torturan. Tras conseguir escapar, Alice empieza a pensar que, tal vez, Jerry no esté tan loco como todos suponen.