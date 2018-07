Maradona, Navratilova, Tyson, Senna... en 'Los 80'

Las vidas de Maradona, Navratilova, Tyson, Senna,... esta noche en Xplora. El canal de los documentales recupera la esencia de aquellos maravillosos años con 'Lo mejor de los 80' (80s Greatest) y 'Los 80' (80s: The decade that made us), dos producciones de National Geographic que mostrarán una época protagonizada por las personas, las decisiones y los inventos que lograron cambiar el mundo, todo ello contado desde la perspectiva de muchos de los testigos de la época.



Además, la lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales y el final de la guerra fría, también serán protagonistas de la noche de 'Los 80' en Xplora.