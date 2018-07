María José descubre que está embarazada

A María José se le cae el mundo encima cuando descubre que está embarazada. Cuando su madre le descubre con el test en la mano, no se le ocurre una solución mejor que pedirle a Paula que finja que es suyo. Pero pronto la mentira se les irá de las manos…



Por otro lado, desde que se acostaron en el capítulo anterior, Juanjo y Trini llevan días durmiendo juntos, y aunque ambos se empeñan en demostrar que lo suyo es un rollete sin compromiso, él no puede negar que entre los dos hay algo más.



En un nuevo intento de relanzar el karaoke, César contacta con un antiguo compañero de colegio, reconvertido en bloguero de éxito. Si habla bien de ellos, conseguirán atraer a nuevos clientes. Para eso, obviamente, primero tienen que causarle una buena impresión.



Julián le pide a Mariano y Candela el dinero que les prestó hace años. Un dinero que no saben de dónde van a sacar hasta que Mariano tiene una gran idea: en “El Caño” hay una cosa que quizá valga mucho más de lo que ellos se imaginan.