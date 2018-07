laSexta estrena la segunda temporada de 'Vigilados'

laSexta estrena esta noche la segunda temporada de 'Vigilados', la serie en la que Harold Finch y su más que preparado equipo tratarán de evitar algunos de los crímenes futuros en Nueva York.



Harold Finch, interpretado por Michael Emerson, es un misterioso millonario que ha desarrollado un programa informático capaz de controlar casi toda la cuidad de los rascacielos y con ello, tratar de impedir que sucedan dichos crímenes.



Para poder cumplir sus propósitos, Finch no estará solo y contará la colaboración del ex Boina Verde y ex agente de la CIA John Reese (Jim Caviezel), con Lionel Fusco (Kevin Chapman), un policía corrupto que envía a Finch todo tipo de información confidencial y con la detective Carter (Taraji P. Henson).

¿Cuáles serán los crímenes que lograrán impedir?