Carlos Moyá y Carolina Cerezuela vienen a divertirse a El Hormiguero 3.0

El Hormiguero 3.0 recibe una vistia muy especial: el ex número 1 de la ATP Carlos Moyá y la actriz y miembro del jurado de Tu cara me suena, Carolina Cerezuela. Pablo Motos y Trancas y Barrancas les harán pasar un buen rato a partir de las 21:30 horas en Antena 3.



Carolina Cerezuel hablará de su papel como miembro del jurado de Tú cara me suena, el talent show de famosos presentado por Manel Fuentes. Ángel Llácer, Mónica Naranjo, Carlos Latre y la propia Carolina son los árbitros que deben evaluar la voz y la interpretación musical de los ocho concursantes famosos.



Por su parte, el ex número 1 del mundo de la ATP hablará de su recién inaugurada escuela, SD Tennis Academy, que ha puesto en marcha en el Santo Domingo Club Social de Madrid junto con los también ex tenistas Roberto Carretero y Jacobo Díaz.