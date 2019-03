AXN estrena 'Almost Human', la nueva serie de J.J. Abrams

Esta noche llega a AXN España 'Almost Human', un drama futurista producido por J.J. Abrams y J.H. Wyman. Ambientado en el año 2048, la trama se basa en la convivencia de un equipo de policías humanos y androides que combate una delincuencia urbana cada vez más aterradora.



'Almost Human' cuenta la historia de John Kennex, un detective que sobrevive a uno de los más catastróficos ataques en el departamento de policía de la ciudad. Un año más tarde, cuando regresa a la unidad liderada por la Capitán Maldonado, las cosas no se pondrán de su lado ya que uno de los detectives que también sobrevivieron, Richard Paul lo culpa de la mortal emboscada y además, las nuevas políticas del departamento requieren que todos los policías se emparejen con unos androides altamente evolucionados, algo que no le hace mucha gracia.



Rechazando a los hiper-eficientes robots MX-43, Kennex trabaja con Rudy Lom, un técnico de laboratorio para restablecer un anticuado androide llamado Dorian, cuya característica principal es tener un "alma sintética" que le permite tener respuestas emocionales.

¿Conseguirá Kennex encontrar su hueco en el Departamento?