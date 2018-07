Antena 3 estrena The Pacific, producida por Spielberg y Tom Hanks

Ocho premios Emmy aseguyran la calidad de una serie. Que además sea de HBO es un plus de buena televisón. Y si encima Steven Spielberg y Tom Hanks meten mano (más bien, dinero) en la ficción, asegura un buen rato frente a la pequeña pantalla. Este plan es el que propone Antena 3 esta noche para el prime time con el estreno de The Pacific, la miniserie sobre la II Guerra Mundial. La serie se podrá seguir a partir del jueves 7 de abril en Nitro.



The Pacific se estrenó en Estados Unidos en marzo de 2010 y contó con el presupuesto más alto de la historia para una miniserie; 200 millones de dólares. Esta ficción está ambientada en la lucha que libró el ejército norteamericano contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Se basa en las memorias de dos marines norteamericanos, Eugene Sledge y Robert Leckie y narra la historia de ambos y la de otro soldado que luchó junto a ellos, John Basilone.



El reparto de la miniserie de la HBO lo encabezan Joseph Mazello ('Parque Jurásico'), que interpreta a Sadler; James Badge Dale ('24') que se mete en la piel de Robert Leckie y Jon Seda, que da vida a John Basilone.



Antena 3 emite los 3 primeros capítulos, que podrán volver a verse en Nitro el próximo 6 de abril. En el primer espisodio, nada más producirse el ataque japonés a Pearl Harbor, el Sargento John Basilone se prepara para embarcarse rumbo al Pacífico y enfrentarse al enemigo. Mientras, el periodista en ciernes Robert Leckie se alista a los marines. Eugene Sledge, no apto para alistarse por culpa de una dolencia de corazón, se despide de su amigo Sydney Phillips, a punto de marcharse también.



En la segunda entrega podremos ver cómo Basilone y la Séptima División de los Marines llegan a Guadalcanal como refuerzo para la primera División en la defensa de su crucial pista de aterrizaje. Basilone juega un papel clave en repeler un ataque nocturno del ejército japonés pero también sufre una terrible pérdida personal.



Y por último, en el tercer episodio que emite Antena 3 esta noche, debilitados después de cuatro meses luchando en Guadalcanal, Basilone y cientos de marines más llegan a Melbourne. Allí son recibidos por una multitud entregada que les recibe como los auténticos salvadores de Australia.