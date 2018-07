Antena 3 estrena la TV movie 'Hoy quiero confesar'

Esta noche, en prime time, Antena 3 estrena una nueva TV movie, Hoy quiero confesar, basada en la trayectoria profesional de la reina de la copla. Esta TV movie se suma así a otras películas para televisión de éxito como Marisol, El castigo o No soy como tú.



SINOPSIS DE HOY QUIERO CONFESAR

La película se inspira en la biografía de la reina de la copla, repasando su trayectoria profesional desde que sus inicios hasta que se convierte en una cantante de éxito en la actualidad.



Hoy quiero confesar recorre su infancia en las calles de Sevilla, cuando era una familia humilde y que pasaba penurias hasta que se sube con éxito a los escenarios y se convierte en una cantante de renombre.



Es una historia de superación. Pero, sobre todo, es la historia de una promesa. La promesa que hace de niña (jura que los suyos no pasarán más hambre y no les faltará de nada) y que durante toda su vida se empeña en cumplir.



La protagonista pasará por etapas felices y tristes, por momentos muy duros y llenos de galas y tours, sin descanso y tiempo para los suyos, por amores, desamores... pero tiene siempre un objetivo: cuidar de su familia. algo que no siempre le será fácil cumplir.