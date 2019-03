Antena 3 celebra la Navidad con una programación especial

Antena 3 ha preparado una programación muy especial para celebrar la Navidad. Tanto en Nochebuena como en Navidad, los espectadores podrán disfrutar de diferentes especiales y estrenos dirigidos a toda la familia.



En Nochebuena, la cadena emitirá las mejores actuaciones de 'Tu Cara me Suena' y una edición especial de 'Ahora Caigo' con los niños como protagonistas.



El día de Navidad, los espectadores podrán disfrutar de una programación especial para disfrutar de un amplio catálogo de cine para toda la familia con el estreno de 'Prince of Persia'.



SINOPSIS DE 'PRINCE OF PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO'

En la mítica tierra de Persia un príncipe se ve forzado a unirse a una misteriosa princesa para enfrentarse a fuerzas oscuras con el fin de salvaguardar una antigua daga capaz de liberar las arenas del tiempo, un regalo de los dioses que puede volver atrás el tiempo y otorga a su dueño el poder sobre el mundo.