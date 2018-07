Alicia Florrick llega a Fox Life

Fox Life, el nuevo canal de Fox España, estrena esta noche (a las 22:00 horas) la quinta temporada de 'The Good Wife', la serie protagonizada por Julianna Margulies. En EEUU la cadena CBS termina de estrenar la sexta temporada.



En la quinta temporada, Alicia prepara en secreto su salida de la firma para unirse a Cary (Matt Czuchry) en un nuevo proyecto, mientras Eli ayuda a Peter a formar su nueva plantilla. Los episodios de la quinta entrega contarán con numerosas caras nuevas como el Juez Kluger, que está interpretado por Jeffrey Tambor ('Arrested development'); la actriz Melissa George ('Home and away'), que empezará a trabajar como consejera junto a Peter (Chris Noth); y Ben Rappaport ('Si de verdad quieres...') que interpreta al abogado Carey Zepps.