Lucha de titanes en los premios Emmy

Anthony Hopkins, Kevin Spacey o Sterling K. Brown. Viola Davis, Elisabeth Moss o Robin Wright. Robert De Niro, Ewan McGregor o Benedict Cumberbatch. Nicole Kidman, Susan Sarandon o Reese Witherspoon. Todos están nominados a los premios Emmy este año. Todos escucharán su nombre. Pero sólo algunos se llevarán la preciada estatuilla.

La 69ª edición de los galardones más importantes de la televisión tendrá lugar este domingo 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Stephen Colbert será el maestro de ceremonias de una edición que cuenta con grandes estrellas de Hollywood.

La serie 'Westworld' (HBO) parte como gran favorita, con 22 nominaciones, seguida de las ficciones 'Stranger Things' (Netflix) y 'Feud' (FX).

'Better Call Saul' (AMC) vuelve a estar nominada como mejor ficción y su protagonista, Bob Odenkirk, también. Liev Schreiber repite nominación por 'Ray Donovan' y los protagonistas de 'The Americans', Matthew Rhys y Keri Russell, son los representantes de la serie de FX.

'This is Us' fue la sorpresa de la temporada pasada y así se ha reflejado en las nominaciones de los Emmy: mejor serie y sus actores Milo Ventimiglia y Sterling K. Brown, nominados.

'The Crown' fue la gran triunfadora de los Globos de Oro y puede repetir épica en los Emmy. La serie de Netflix está nominada a mejor drama, al igual que sus actores Claire Foy y John Lithgow.

Si la disputa es de nivel entre las categorías de ficción, las nominaciones de miniserie no se quedan atrás. Nombres como Robert De Niro, Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch, Nicole Kidman, Susan Sarandon, Jessica Lange o Reese Witherspoon optan a un Emmy al mejor intérprete en miniserie.

'Veep' tiene complicado mantener el reinado con la llegada de 'Atlanta', que a principios de año se llevó el Globo de Oro a la mejor comedia, así como su protagonista y creador, Donald Glover, también nominado. Glover puede "robar" el premio a Jeffrey Tambor por su trabajo en 'Transparent'. Julia Louis-Dreyfus puede ganar su sexto Emmy por 'Veep'.