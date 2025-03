El ultimátum del novio de Jennifer Garner tras sus comentadas fotos con Ben Affleck: "Cruzó la línea"

John Miller, pareja de Jennifer Garner, habría dado un ultimátum a la actriz tras la polémica generada por las recientes imágenes de ella junto a su exmarido, Ben Affleck. Según una fuente cercana, el director ejecutivo de CaliBurger dejó claro qué límites no está dispuesto a cruzar en su relación.

En las fotos se puede ver al actor abrazando cariñosamente de la cintura a Garner mientras jugaban al paintball junto a su hijo Samuel de 13 años. Después de que las imágenes diesen la vuelta al mundo, se comenzó a especular sobre una reconciliación. Además, estos rumores tomaron fuerza cuando una fuente alegó que Affleck estaría dispuesto a retomar su relación con Garner, pero el sentimiento no es mutuo.

Ben Affleck y Jennifer Garner | Cordon Press

Según comenta, ahora, una fuente a Page Six, Miller "siempre ha apoyado la relación de crianza compartida entre Ben y Jen, pero siente que Ben cruzó la línea". Continúa diciendo: "John sabe que no pasa nada entre Jen y Ben, pero no cree que esas fotos sean buenas y siente que son una falta de respeto a su relación".

Jennifer Garner y su novio, John Miller | Cordon Press

Miller y Garner comenzaron a salir en 2018, tras el divorcio de la actriz con Affleck. Ambos siempre han preferido llevar su romance de forma discreta, pero eso no ha impedido que se levanten rumores en torno a su relación. Incluso algunos medios comentaban que Miller aceptaba la buena relación entre su pareja y Affleck, pero aún así esta situación le hacía sentir incómodo.

Por otro lado, se ha informado que la cantante Jennifer Lopez, actual exmujer de Affleck, también podría estar molesta por estas polémicas imágenes de su exmarido.