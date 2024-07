Tragedia en el rodaje de Superman: Muere un miembro del equipo por un presunto suicidio

La próxima película de Superman, actualmente en proceso de grabación, es una de las producciones más esperadas de Warner Bros. Dirigida por el aclamado James Gunn y protagonizada por David Corenswet en el icónico papel del Hombre de Acero, tendrá un enfoque renovado del legendario superhéroe y ha generado gran expectación entre los fans.

En medio de esta atmósfera de entusiasmo, la producción ha sido sacudida por una trágica noticia. Un miembro del equipo de producción que trabajaba en el set de Superman: Legacy fue encontrado muerto en un aparente suicidio en Trilith Studios, cerca de Atlanta, según ha confirmado Entertainment Weekly.

En un correo electrónico, el capitán de policía Austin Dunn ha prestado declaración sobre el suceso a EW: "Alrededor de las 6:47 am del miércoles 24 de julio de 2024, la policía de Fayetteville respondió a 500 Sandy Creek Road, Trilith Studios, por el informe de un contratista adulto inconsciente ubicado dentro de un vehículo en la propiedad".

"Los agentes y el personal médico que llegaron encontraron al paciente muerto por una herida de bala aparentemente autoinfligida. Las pruebas recogidas no revelaron ninguna sospecha de crimen, y la investigación no está relacionada con ningún proyecto de estudio en curso. No hay más detalles disponibles en este momento, ya que la investigación está en sus primeras etapas", explicó.

Este trágico incidente ha sumido en la consternación a todos los involucrados en la producción de la cinta. Por su parte, el estreno del reboot de Superman está previsto para el 11 de julio de 2025. Además de David Corenswet, Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor completan el reparto principal.