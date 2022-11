Tim Burton se moja y responde si planea volver a trabajar con Johnny Depp

Johnny Depp continúa recuperando su vida y su carrera después de años de polémicas durante su batalla legal con su exmujer, Amber Heard.

Hace unos meses concluyó el sonado juicio por difamación en Virginia donde Amber fue declarada culpable de todos los cargos contra ella y desde entonces Depp ha ido retomando algunos de sus proyectos e intentando rehacer su vida e incluso ha cambiado de look dejando atrás uno de sus rasgos más característicos, lo que dejó en shock a sus fans y puedes recordar en el vídeo de arriba.

Mientras que el artista se encuentra de gira como músico en el tour de su amigo Jeff Beck, también tiene varias películas y papeles en la recámara.

A raíz de ello, Tim Burton ha sido preguntado sobre él mientras promocionaba su nueva serie, 'Miércoles', sobre el carismático personaje de la Familia Addams al que da vida Jenna Ortega.

El cineasta ha colaborado en numerosas ocasiones con Depp, que ha protagonizado muchos de los éxitos de Burton y fue prácticamente su actor fetiche durante décadas junto a Helena Bonham Carter.

Johnny Depp y Winona Ryder en 'Eduardo manostijeras' | Cordon Press

Ahora, ha respondido a Reuters si estaría dispuesto a volver a trabajar con Johnny:

"Si fuera el proyecto correcto, seguro... Creo que me pasa con cualquiera. Simplemente nunca trabajo con nadie, ni siquiera con mis amigos, como si fuera una fiesta, siempre me gusta intentarlo con él o con cualquiera preguntándome: '¿Cuál es su papel?', y entonces, '¿es lo correcto? ¿Es el personaje correcto?'. Tomo las decisiones sobre esa base y no sobre otras", explica el director, sin cerrarse la puerta a un nuevo proyecto.

Aunque lo cierto es que Depp sigue teniendo muchos detractores, como se ha visto esta misma semana al filtrarse que participará en el próximo desfile de 'Savage X Fenty' de la colección de Rihanna, lo cual ha traído muchas críticas a la marca y la cantante.

Johnny Depp en Nueva York | GTRES

Burton ha trabajado en innumerables ocasiones con Johnny Depp, en películas como 'Eduardo Manostijeras', 'Charlie y la Fábrica de Chocolate', 'Sweeney Todd', 'Alicia en el País de las Maravillas' y la última en 2012 'Sombras Tenebrosas'. El tiempo dirá si el 'dream team' vuelve a unirse para un nuevo rodaje.

