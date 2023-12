La sugerencia de Hugh Jackman para Navidad (un poco ilegal) que le ha dado problemas con un guardia de seguridad

Hugh Jackman está viviendo una etapa nueva de su vida en la que parece que no ha perdido el humor ni su vida social. El protagonista de El Gran Showman, que se separó tras 27 años de matrimonio de Deborra-Lee Furness hace unos meses, se encuentra apoyándose en sus amistades para superar esta fase.

Aunque se haya demostrado que la relación con su exmujer es buena por el bien de sus dos hijos y el cariño que se guardan tras tantos años juntos, el actor está volcado en sus amigos y sus nuevos proyectos.

Ryan Reynolds y Blake Lively con Hugh Jackman en su 55 cumpleaños | Gtres

El intérprete se encuentra preparando su regreso como Lobezno en la película Deadpool 3, protagonizada por su buen amigo Ryan Reynolds. Se les ha podido ver a ambos aprovechando su tiempo libre para salir con más amigos mientras trabajan, a su vez, en la nueva entrega de la película del Universo Marvel. Esta tercera cinta se vio retrasada por una huelga de guionistas. Finalmente, parece que el proyecto verá la luz el 26 julio de 2024.

Hugh Jackman también es conocido por su buen sentido del humor y ha protagonizado la mañana de Navidad una situación de lo más curiosa en Nueva York. El actor ha compartido con sus fans un vídeo en el que se le ve observando el árbol de Navidad del Rockefeller Center y deseando una "Feliz Navidad".

A través de sus redes el actor ha escrito: "Recomiendo encarecidamente levantarse pronto la mañana de Navidad e ir a ver el árbol de Navidad del Rockefeller Center. No hay demasiada gente y puedes acercarte bastante". Aunque pudiera ser un plan de lo más apetecible aun sabiendo las colas que hay y el gentío, el actor ha admitido que hubo un inconveniente.

"Es posible que me haya pasado acercándome porque un guardia de seguridad vino a detenerme", ha expresado el actor. Por suerte, el desenlace fue positivo: "Pero fue amable y me dejó ir con sólo una advertencia. Uf", termina confesando. Así que será mejor anotar su sugerencia pero no al pie de la letra...

Parece que Hugh Jackman no ha perdido la sonrisa. Eso sí, el actor de Lobezno deberá andarse con ojo cuando pasee por el Rockefeller Center para asegurarse de que llega al estreno de Deadpool 3.