Sistine, la bella hija de Sylvester Stallone que acaba de cumplir 24 años

Sylvester Stallone no pierde oportunidad de presumir de hijas. El veterano actor, junto a su esposa Jennifer Flavin, es padre de Sophia, Sistine y Scarlet. Y la protagonista recientemente ha sido la mediana, Sistine, por los 24 años que acaba de cumplir.

Se dedica a la actuación, como su padre, y se le pudo ver con él en la premiere de su última película, 'Midnight in the Switchgrass'. También junto a Sophia y Scarlet. Entonces el actor de 'Rocky' ya se mostró muy orgulloso de ellas: "Soy un hombre muy, muy afortunado de tener hijas tan maravillosas y cariñosas que no me traen más que alegrías".

Ahora ha vuelto a mostrar todo ese afecto con Sistine para felicitarle sus 24 años recién cumplidos a través de una publicación en su Instagram: "¡Muy muy feliz cumpleaños a nuestra increíble Sistine! Todos los días contigo son Navidad, ¡Y tú eres el mejor regalo!".

Sistine también ha querido recordar a sus seguidores tan señalada fecha, y ha publicado una foto para celebrarlo: "Hoy cumplo 24, así que que sean 24 chupitos". Su hermana Sophia le ha comentado muy efusiva en el post "¡Épico!".

'Unwaxed', el podcast de las hijas de Sylvester Stallone

Precisamente, junto a su hermana Sophia, Sistine copresenta el podcast 'Unwaxed', en el que hablan de curiosidades y comparten con sus fans datos de su vida como hermanas e hijas de una estrella de cine. El último episodio fue un especial por el cumpleaños de Sistine.

En el capítulo anterior, habían mencionado a su padre de una forma que levantó muchos comentarios entre los seguidores del programa. Y es que Sophia contó que de pequeña alguna vez se le pasó por la cabeza tener una cita con su padre: "Le dje a mamá, si alguna vez os divorciáis, yo me caso con él". Comentario al que Sistine reaccionó de forma muy expresiva.

Seguro que te interesa:

Sylvester Stallone revela que estuvo a punto de morir rodando esta escena de 'Rocky IV'