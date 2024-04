Shakira revela que sus hijos "odiaron" Barbie por ser "castradora": "Estoy de acuerdo"

Barbie ha sido, sin lugar a duda, una de las películas que han marcado el último año. Tras haber recaudado 1.446 millones de dólares en taquilla convirtiéndose en la película más taquillera de la historia, la cinta de Greta Gerwig no obtuvo todos los premios esperados en la gala de los Oscar. A pesar de haber sido nominada en ocho categorías, solo se llevó el Oscar a Mejor Canción Original por What Was I Made For?

Desde su estreno, ha habido partidarios y detractores de la película y su concepto sobre el feminismo. Ahora, ha sido Shakira quien ha dado su opinión sobre Barbie en una entrevista que ha concedido recientemente y su respuesta ha sido completamente inesperada.

"Mis hijos la odiaron completamente. Sintieron que era castradora. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres. Me gusta cuando la cultura pop intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer", ha dicho a Allure Magazine.

Shakira tras su concierto en Nueva York | Gtres

"Creo en darles a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse", ha explicado la cantante.

A raíz de su respuesta, el entrevistador no ha podido evitar preguntarle que si el hecho de que una mujer pueda hacerlo todo no significa que deba hacerlo. La artista colombiana ha respondido: "¿Por qué no compartir la carga con personas que merecen llevarla, que también tienen el deber de llevarla?".

Margot Robbie como Barbie en su look cowgirl | Warner Bros.

Esta contestación por parte de Shakira ha dejado atónito a buena parte de su público, ya que la cantante durante los últimos meses se ha convertido en todo un icono de empoderamiento a raíz de sus últimas canciones relacionadas con su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, padre de sus hijos.

A través de redes sociales muchos perfiles han expresado su descontento con la cantante: "Intentando que me caiga bien Shakira, pero me lo pone muy difícil", "esperando a ver quién es el primer tonto de abril y ya ha llegado Shakira", "digo una cosa y hago otra, no me gusta esta Shakira".