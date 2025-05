Scarlett Johansson abre la puerta a dirigir películas de Marvel tras su debut como directora: "Sería divertido"

Eleanor the Great es la ópera prima de Scarlett Johansson como directora y la ha presentado en el Festival de Cannes, donde compite en la sección Un Certain Regard.

La película cuenta la historia de Eleanor Morgenstein, una mujer de 94 años que, tras perder a su mejor amiga se muda, desde Florida a Nueva York para estar con su hija y su nieto. Sin darse cuenta, se mete en una reunión de un grupo de supervivientes del Holocausto y, asaltada por la necesidad de integrarse, hace suya la vida de su difunta amiga.

Scarlett Johansson | Gtres

De esta forma, la actriz ha dado un giro a su carrera tras estar ligada durante más de una década a Marvel Studios dando vida a Viuda negra hasta su película en solitario. Sin embargo, su marcha de Disney no se produjo en los mejores términos, ya que la intérprete demandó a la compañía en 2021 por incumplimiento de contrato por estrenar simultáneamente la película en cines y en streaming, lo que afectó negativamente a sus beneficios.

No obstante, parece que tras su debut en el dirección, Johansson tiene ganas de volver a Marvel... Aunque detrás de las cámaras.

Scarlett Johansson en 'Viuda Negra' | Marvel

En una entrevista con Deadline, la actriz dijo: "Creo que las películas que me gustan, que son grandes películas de acción, también tienen la parte de conexión humana. Incluso producir Viuda negra y ser parte de la producción, el desarrollo de la historia, y la relación entre Natasha y Yelena... Creo que hay una forma de hacerlo, una forma de mantener la integridad de la idea de la conexión humana, la familia, la decepción, todas las cosas que fueron temas en Eleanor the Great. Y hacerlo de una manera gigante en un universo gigante, hay formas de hacerlo. Entonces, sí, definitivamente, podría ser, sería divertido".

Después de cerrar su etapa como actriz para Marvel, Scarlett Johansson ha colaborado dos veces con Wes Anderson (Asteroid City, La trama fenicia), ha protagonizado junto a Channing Tatum la cinta llamada Fly Me to the Moon y estrenará este verano Jurassic World: El renacer.