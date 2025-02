Sandra Bullock asegura estar "profundamente preocupada" por la seguridad de su familia al descubrir que se hacen pasar por ella

Sandra Bullock se encuentra en uno de los momentos más complicados en su vida personal tras el fallecimiento de su pareja, Bryan Randall, a causa de ELA el verano de 2023. La reconocida actriz lleva un tiempo fuera del foco mediático, y recientemente ha reflexionado sobre su vida y sobre como se ha centrado en ella misma para poder sanar.

En cuanto a su carrera profesional, Sandra decidió tomarse un descanso para estar al lado de su familia pero pronto volverá a trabajar en una secuela de la película Prácticamente magia con Nicole Kidman, quien ha revelado los primeros detalles de esta esperada cinta.

A pesar de su esperado regreso, las preocupaciones en la vida de la actriz parecen seguir aumentando y ahora ha decidido alertar sobre los estafadores que suplantan su identidad, tal como le ha pasado al actor Brad Pitt, quien también reaccionó ante estas cuentas falsas que ponen en riesgo la seguridad de su entorno.

Bullock ha expresado su gran malestar con esta situación que está afectando a sus fans y a su familia, y lo ha hecho en un comunicado para la revista People, donde alerta de la cantidad de cuentas falsas que buscan obtener beneficios económicos a costa de su nombre: "La seguridad de mi familia, así como la de las personas inocentes de las que se están aprovechando, es mi profunda preocupación, y habrá un momento en el que comente más al respecto, pero por ahora nuestro enfoque es ayudar a las fuerzas del orden a manejar este asunto".

La actriz también ha recordado a sus fans que "tengan en cuenta que no participo en ningún tipo de red social. Todas las cuentas que se hacen pasar por mí o por alguien asociado conmigo son cuentas falsas y se han creado para obtener beneficios económicos o para explotar a las personas que me rodean".

Estas declaraciones de la estrella de Gravity llegan después de la denuncia pública de su hermana menor, Gesine Bullock-Prado, quien ha compartido una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde explica que muchas personas se hacen pasar por ellay por su hermana en Facebook.

"Paso varias veces al día denunciando cuentas falsas, lidiando con correos electrónicos extraños y aterradores en mi NEGOCIO y HOGAR de hombres que creen que, a través de uno de estos muchos 'yo' falsos, tienen una relación con mi hermana a través de mensajes privados y sitios fuera de aplicaciones y han estado dando (a veces) MILES DE DÓLARES a una mujer adulta increíblemente famosa y exitosa", escribe Gesine compartiendo capturas de pantalla de las cuentas falsas.

Gesine asegura que, a pesar de sus esfuerzos por acabar con estas cuentas fraudulentas, muchas de ellas siguen activas, por lo que lanza un mensaje a sus seguidores: "Soy una mujer adulta de mediana edad con una vida y no ando troleando a los 54 años enviando mensajes privados a la gente". También aconseja cómo reaccionar si se encuentran ante este tipo de perfiles creados por estafadores: "Si ven una cuenta falsa, si una de ellas los agrega como amigos o les envía un mensaje, repórtenla y bloquéenla".

"La única razón por la que sigo en Facebook es para controlar esto y estar al tanto del peligro que me acecha (y sí, debido a estas estafas, tuve que involucrar a las fuerzas de seguridad locales y han sido excepcionales)", confiesa Gesine.

Además, ha mostrado su descontento con Facebook, donde se encuentran la mayoría de estas cuentas, alegando que "es curioso que Insta se encargue de estas cosas e incluso me informa cuando alguien crea una cuenta que puede ser una impostora. ¿Pero Facebook? ¿La misma empresa con la misma tecnología? No me molesto".

De momento, Sandra Bullock no ha realizado más declaraciones al respecto sobre este tema, pero parece que está afectando a su familia más cercana y está generando una gran preocupación en su vida. Todavía se sigue manteniendo al margen sobre su regreso a la actuación, pero ya se ha conocido que lo hará de la mano de Kidman con la secuela de Prácticamente Magia y, sin duda, los fans están esperando con ansia el retorno de Bullock.